Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым. Обращение владыки опубликовала на сайте Русской православной церкви (РПЦ) пресс-служба патриархии. В своем поздравлении Кирилл напомнил, что Всевышний никого не отвергает и «никем не гнушается, но напротив — приемлет человеческую плоть».





«Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», — говорится в обращении патриарха.





Господь никого не отвергает и «никем не гнушается», а, напротив, «приемлет нашу человеческую плоть, обновляя ее боговоплощением, крестными страданиями и живоносным Воскресением», отметил владыка. По его словам, сегодня можно увидеть, как «волны нестроений раскачивают корабль церкви», а «шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих». Однако, подчеркнул патриарх Кирилл, необходимо помнить, что «для каждого из нас родился, распялся и воскрес Господь».





«Принадлежа церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости», — сказал Кирилл.





«В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся ради нашего спасения Господь, но и те, благодаря которым стало возможным его воплощение — Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот торжественный день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас делают», — говорится в конце послания патриарха.





Рождество Христово — древнейший христианский праздник, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Православные начинают готовиться к празднику строгим 40-дневным постом. Отмечают 7 января. В преддверии праздника верующие отмечают Рождественский сочельник.





На праздник Рождества Христова литургия совершается в ночь на 7 января. Предстоятель РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавит встречу Рождества Христова в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве.