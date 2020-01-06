Трамп назвал условие вывода войск США из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не уйдут из Ирака, пока власти этого государства не заплатят за построенную на его территории авиабазу. Решение ввести вооруженные силы в эту страну стало худшим решением, когда-либо принятым в Белом доме, отметил Трамп. По его мнению, Вашингтон потратил слишком много денег на Ближнем Востоке.





«У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство стоило миллиарды долларов задолго до моего избрания. Мы не уйдем, если они [иракские власти] не заплатят нам за это», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета по пути в Вашингтон (цитата по Reuters).





Комментируя решение парламента Ирака о выводе иностранных войск из страны, американский лидер отметил, что если выведение военных будет проходить в не очень дружеской обстановке, то Вашингтон введет против Багдада «очень значительные санкции». «По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным», — добавил Трамп.





По мнению главы Белого дома, США «потратили много денег в Ираке». «Ирак был худшим решением, идти на Ближний Восток было худшим решением, когда-либо принятым нашей страной, — считает Трамп. — Но мы пошли, мы там. И мы уходим, уходим из многих районов».





Парламент Ирака 5 января проголосовал за прекращение военного присутствия других стран на территории страны. Кроме того, парламентарии приняли решение выйти из коалиции по борьбе с ИГ*. Предложение на рассмотрение вынес исполняющий обязанности премьер-министра Адиль Абдул Махди. Решения парламента не являются обязательными для правительства — это рекомендации к действию.





Причиной обсуждения иракским парламентом вывода иностранных войск с территории страны стал инцидент с авиаударом вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.