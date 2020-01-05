Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных сил из страны

Парламент Ирака проголосовал за прекращение военного присутствия других стран на территории государства. Кроме того, парламентарии приняли решение выйти из коалиции по борьбе с ИГ*. Предложение на рассмотрение вынес и.о. премьер-министра Адиль Абдул Махди. Решения парламента не являются обязательными для правительства — это рекомендации к действию.





Махди рекомендовал парламентариям согласиться с выводом войск как можно скорее. «Несмотря на все наши внешние и внутренние проблемы, такое решение будет на пользу всему Ираку на практике и для укрепления принципов», — пояснил он.





В принятом документе указывается, что правительство обязано прекратить принимать иностранные войска в рамках сотрудничества по борьбе с ИГ, поскольку операции в Ираке уже достигли успеха. «Правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрещению использования воздушного пространства страны, а также отзыву запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией «Исламское государство», — говорится в резолюции.





Резолюция была принята депутатами при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.





Одновременно, коалиция во главе с США заявила о прекращении действий в Ираке, в частности, по обучению солдат и борьбе против ИГ. Причиной для этого названа необходимость защищать базы с персоналом на территории Ирака от вооруженных группировок, что потребует от коалиции всех сил.





Причиной обсуждения стал инцидент с авиаударом вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.