В Иране заявили о начале войны с США

США начали войну с Ираном, заявил военный советник главы страны Хосейн Деган. Он пояснил, что Тегеран намерен «равноценно ответить» на действия США и убийство генерала Касема Сулеймани. При этом Иран не желает вести войну, но Вашингтону нужно показать реакцию на их действия, добавил Деган. По его словам, Тегеран не торопится с ответом и будет тщательно выбирать цели.





«Войну начала Америка. Следовательно, они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли», — приводит слова Дегана CNN.





Военный советник подчеркнул, что ответ на действия США будет военным, и будет направлен против военных объектов Вашингтона. При этом он заявил, что руководство Ирана «никогда не стремилось и не будет стремиться к войне». «Наши действия будут мудрыми, рассчитанными, и проведенными вовремя. У них будет решающий эффект сдерживания», — заключил Деган.





5 января Трамп заявил, что США нанесут сокрушительный удар по 52 объектам Ирана, если Тегеран совершит какое-либо нападение на американцев. Глава Белого дома добавил, что в случае атаки для ответного удара будет применено новое оружие, на которое Вашингтон потратил два триллиона долларов.





Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство генерала Касема Сулеймани одним из ужаснейших преступлений США против иранского народа, и пообещал, что последствия от этого действия Вашингтон будет ощущать «многие годы». Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявлял, что США «постигнет жестокая месть» за нападение на Сулеймани. Он сравнил атаку с объявлением «войны, выходящей за рамки экономической».





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.