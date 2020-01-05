Генсек НАТО созвал срочное совещание из-за ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет в понедельник срочное совещание заседание совета Североатлантического альянса. На заседании обсудят ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке после авиаудара США по генералу Ирана Касему Сулеймани. Собраться должны послы всех государств альянса.





«Генсек НАТО принял решение созвать послов [государств] НАТО после консультаций со странами альянса. Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельник 6 января», — приводит ТАСС слова пресс-службы НАТО.





Причиной созыва стало резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани — за прошедшие несколько суток США и Иран высказали в отношении друг друга угрозы, а на территории Ирака, где был убит генерал, произошли несколько ракетных ударов с неизвестной стороны. Отмечается, что заседание созвано в срочном порядке — обычно представители стран-участниц альянса собираются раз в неделю. Совещание назначено на 17:00 мск.





Ранее военный советник главы Ирана Хосейн Деган заявил, что США начали войну, и что Тегеран намерен «равноценно ответить» на действия американской стороны. По его словам, иранские власти не торопятся с ответом и будут тщательно выбирать цели. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявлял, что США «постигнет жестокая месть» за нападение на Сулеймани. Он также сравнил атаку с объявлением «войны, выходящей за рамки экономической».





5 января президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесут сокрушительный удар по 52 объектам Ирана, если Тегеран совершит какое-либо нападение на американцев. Глава Белого дома добавил, что в случае атаки для ответного удара будет применено новое оружие, на которое Вашингтон потратил два триллиона долларов.





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.