Северная Македония и Греция начали получать газ через «Турецкий поток»

Россия начала поставки газа в Грецию и Северную Македонию через «Турецкий поток», проходящий через Болгарию, заявил глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов. Он добавил, что Трансбалканский газопровод, который ранее использовался для поставок в эти страны, сейчас не востребован, но может быть использован при необходимости.





«Поставки газа из России успешно идут через новый пропускной пункт, Странджа-2 на границе с Турцией. Изменение точки поставки (ранее газ шел через Румынию) позволяет уменьшить цены для конечного потребителя. Через Странджа-2 начали получать газ Северная Македония и Греция», — рассказал Малинов в интервью радио BNR.





По его словам, мощности Трансбалканского газопровода не задействованы с начала года и эксплуатации «Турецкого потока», однако при нужде болгарские власти готовы использовать и эту трубу.





Ранее в Болгарии сообщили, что уже 1 января начали получать газ через «Турецкий поток». Власти страны считают, что смена точки поставки позволит сэкономить более 46 миллионов долларов на транспортировке топлива. Это, в свою очередь, позволит уменьшить цены для населения.





Газопровод «Турецкий поток» проходит по дну Черного моря до побережья Турции, его протяженность составляет 930 километров. Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу. Церемония торжественного открытия газопровода пройдет в Стамбуле 8 января, на ней обещали присутствовать Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.