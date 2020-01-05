Скворцова выразила свои соболезнования родным и близким онколога Павленко

Жизнь онколога Андрея Павленко и его борьба с раком помогли тысячам пациентов сражаться с болезнью и настроиться на выздоровление, говорится в телеграмме министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой родным и близким умершего доктора. В ведомстве отметили, что Павленко внес огромный вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями как своими руками, так и общественной работой.





«Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление», — говорится в телеграмме.





Скворцова подчеркнула, что Павленко даже в годы болезни активно занимался общественной работой и профессиональной деятельностью врача. Доктор продвинул общую борьбу с онкологическими заболеваниями, отметили в ведомстве.





«Выражаем соболезнования родным и близким и коллегам Андрея Николаевича», — заключили в Минздраве.





Андрей Павленко скончался утром 5 января. Об этом сообщила его жена Анна Гегечкори. Доктор два года боролся с раком желудка. Проект «Жизнь человека» сообщил, что после ухода онколога из жизни будет создан грант его имени для людей, которые освещают борьбу людей с раком.





В марте 2018 года Павленко узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях — порядка 5%. Доктор запустил на портале «Такие дела» проект «Жизнь человека», где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.