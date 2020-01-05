Глава британского МИД одобрил позицию США по Сулеймани и Ирану

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани представлял угрозу для всего Ближнего Востока. Министр подчеркнул, что понимает позицию США, которые устранили военачальника. При этом он призвал стороны к деэскалации конфликта, поскольку напряженность в регионе помогает только террористическим группировкам.





«Будем честны: Сулеймани представлял собой региональную угрозу, и мы понимаем позицию, в которой оказались американцы, и у них есть право принимать меры самообороны. Они объяснили, зачем и почему это было сделано, и мы понимаем их», — подчеркнул Рааб, говоря со Sky News.





Министр подчеркнул, что при общем понимании позиции США, Лондон просит все стороны конфликта не развивать его дальше. «Никто не хочет войны на Ближнем Востоке. Единственные, кто получит от этого выгоду — террористы. Поэтому мы будем работать со всеми нашими партнерами, как с США и Европой, так и в регионе, чтобы не допустить эскалации», — подчеркнул он.





Рааб сообщил, что уже говорил с премьер-министром и президентом Ирака на тему деэскалации. Также он намерен отправиться в США, где проведет переговоры с Майком Помпео, главой Госдепа.





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.