Иранский министр сравнил Трампа с Гитлером и Чингисханом

Зариф в свою очередь назвал идею «взять на прицел» объекты культурного наследия и мирных жителей «военным преступлением». «Те, кто прикидываются дипломатами и кто беcстыдно целится на иранские культурные объекты и мирных жителей, вероятно, даже не утруждались открыть юридический словарь», — подчеркнул он, пояснив, что речь идет о jus cogens — ненарушимых нормах международного права.





5 января Трамп заявил, что США нанесут сокрушительный удар по 52 объектам Ирана, если Тегеран совершит какое-либо нападение на американцев. Глава Белого дома добавил, что в случае атаки для ответного удара будет применено новое оружие, на которое Вашингтон потратил два триллиона долларов.





Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство генерала Касема Сулеймани одним из ужаснейших преступлений США против иранского народа, и пообещал, что последствия от этого действия Вашингтон будет ощущать «многие годы». Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявлял, что США «постигнет жестокая месть» за нападение на Сулеймани. Он сравнил атаку с объявлением «войны, выходящей за рамки экономической».





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.