Работодатели назвали размеры повышения зарплат в 2020 году

Большинство российских работодателей планируют повысить зарплату своим сотрудникам — в среднем на 10%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис HeadHunter. Компании с иностранным капиталом также рассчитывают, что оплату труда можно будет увеличить в среднем на 7%. При этом 20% опрошенных работодателей приведут зарплаты на новый уровень уже в январе.





«Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом», — приводит издание слова представителя Headhunter. Таким образом, половина сотрудников этих компаний могут ожидать повышений зарплаты больших, чем указано.





При этом увеличивать оплату труда планируют почти все компании — 80,2% российских фирм и 88,5% иностранных организаций. Среди них 20% отечественных предприятий и 16% зарубежных собираются повысить зарплату работников уже в январе, остальные — в течение первого полугодия.





Эти данные совпадают с прогнозом портала «Работа.ру», который предполагает, что зарплаты россиян вырастут на 7-9%. По данным экспертов, наибольшего роста стоит ожидать работникам IT-сферы (10-12%). Также поднимут оплату труда у персонала массового сегмента в сферах ретейла, производства и строительства, где сейчас зарплаты в основном низкие.





Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года зарплата не может быть ниже 12 130 рублей, что на 7,5% выше, чем текущий показатель. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин ранее отмечал, что мера должна помочь порядка 3,2 миллиона россиян.