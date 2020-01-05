Умер онколог Андрей Павленко

«Сегодня, 5 января, в 08:20 Андрея не стало», — написала жена Павленко на своей странице в Facebook.





Проект «Жизнь человека» сообщил, что после ухода доктора из жизни будет создан грант его имени для людей, которые освещают борьбу людей с раком. «Половину собираемых средств будут каждый месяц переводить семье Павленко — это онколог оговорил еще при жизни. Вторую половину средств грантовый комитет будет распределять на производство материалов о борьбе с онкологией. Подать заявку могут фото-, кино- и видеодокументалисты, а также пишущие журналисты», — рассказали в фонде «Такие дела».





Ранее Павленко опубликовал прощальный пост, в котором сообщил, что, скорее всего, умрет в ближайшие дни. «К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика — вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — сказал он тогда.