Побег экс-главы Nissan из Японии привел к ужесточению контроля на границах

Иммиграционный контроль в Японии будет усилен после бегства из страны бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщила министр юстиции государства Масако Мори. Она подтвердила, что арестованный ранее бизнесмен покинул Японию нелегально. Токио намеревается не допустить повторения такой ситуации, подчеркнула Мори.





«Я отдала распоряжение иммиграционным службам и всем соответствующим ведомствам усилить необходимые процедуры и не допустить повторения аналогичной ситуации», — приводит ТАСС сообщение Минюста Японии.





Мори добавила, что в записях иммиграционных служб действительно нет информации о пересении Гоном границы страны. Следовательно, он прибег к незаконным методам для побега, считают в Минюсте. «То, что мы пришли к этой ситуации, заслуживает крайнего сожаления», — заключила министр.





Также Мори отметила, что японский суд отозвал освобождение Гона под залог, и теперь в его отношении действует «красная карточка» Интерпола (требование арестовать бизнесмена и выдать его подавшей запрос стране). В Ливане, где сейчас находится экс-глава Nissan, подчеркнули ранее, что не выдают своих граждан другим государствам.





Находившийся под домашним арестом в Японии бывший топ-менеджер Nissan — Renault — Mitsubishi Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, сбежал из страны и 31 декабря прибыл в Бейрут. Экс-глава альянса объяснил свой поступок несправедливостью японской судебной системы и намерением избежать политического преследования.





Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и незаконном обогащении. После этого он был уволен с поста руководителя Nissan, а в компании заявили, что бизнесмен переводил средства фирмы на счета, не связанные с компанией и ее деятельностью. Сам Гон заявлял, что его подставили соперники внутри компании, желающие разорвать альянс между Nissan и Renault. В марте 2019 года ему изменили меру пресечения на домашний арест под залог в девять миллионов долларов. Ему было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания, назначенного на апрель 2020 года.