Трамп: США держат на прицеле 52 объекта Ирана

США нанесут сокрушительный удар по 52 объектам Ирана, если Тегеран совершит какое-либо нападение на американцев, заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что заявления иранских властей об ответе на убийство генерала Касема Сулеймани пытаются оправдать «террориста, который убил множество людей». Глава Белого дома добавил, что Вашингтон больше не хочет слышать угроз со стороны Ирана.
«Пусть это будет предупреждением — на тот случай, если Иран нанесет удары по американским гражданам или имуществу, у нас на прицеле 52 иранских объекта, некоторые из которых крайне важны для страны или представляют ценность для Ирана и его культуры. Удар будет очень быстрым и очень жестким. США не хотят больше слышать угроз!» — написал американский лидер в Twitter.
Трамп отметил, что такое число объектов неслучайно — оно отражает количество американских заложников, которых Иран взял при захвате посольства в Тегеране в 1979 году.
Глава Белого дома добавил, что в случае атаки Ирана для ответного удара будет применено новое оружие, на которое Вашингтон потратил 2 триллиона долларов. «Если Иран атакует американцев, мы им пошлем немного этого чудесного нового вооружения...без всяких сомнений!» — сказал он.
Также глава Белого дома подчеркнул, что считает убитого Сулеймани террористом. «Он только что убил американского военного, ранил многих других и послужил причиной смерти множества людей за свою жизнь, в том числе сотен иранских протестующих», — пояснил Трамп. По его мнению, Иран создавал проблемы для США многие годы.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство генерала Касема Сулеймани одним из ужаснейших преступлений США против иранского народа, и пообещал, что последствия от этого действия Вашингтон будет ощущать «многие годы». Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявлял, что США «постигнет жестокая месть» за нападение на Сулеймани. Он сравнил атаку с объявлением «войны, выходящей за рамки экономической».
В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.