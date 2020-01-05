Трамп: США держат на прицеле 52 объекта Ирана

«Пусть это будет предупреждением — на тот случай, если Иран нанесет удары по американским гражданам или имуществу, у нас на прицеле 52 иранских объекта, некоторые из которых крайне важны для страны или представляют ценность для Ирана и его культуры. Удар будет очень быстрым и очень жестким. США не хотят больше слышать угроз!» — написал американский лидер в Twitter.





Трамп отметил, что такое число объектов неслучайно — оно отражает количество американских заложников, которых Иран взял при захвате посольства в Тегеране в 1979 году.