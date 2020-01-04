СМИ: В Багдаде у посольства США взорвалась ракета из ЗРК «Катюша»

В Зеленой зоне Багдада, где находится посольство США в Ираке, произошел взрыв. По данным Sky News Arabia, по району ударила ракета из ЗРК «Катюша». Удар пришелся недалеко от диппредставительства, отмечают собеседники телеканала — дорога к посольству перекрыта. Периметр американского представительства также перекрыт военными, над районом взлетели вертолеты ВВС США.
Источник в спецслужбах, знакомый с ситуацией, сообщил Sky News Arabia, что удар был нанесен ракетой «Катюша». В связи с инцидентом американские войска усилили защиту посольства и перекрыли дороги. Сообщается, что при атаке из сотрудников посольства никто не пострадал.
Одна из выпущенных ракет прошла мимо посольства США и ударила по жилому дому, сообщил журналист RT Барзан Садик. Позднее Reuters со ссылкой на источники в полиции сообщило, что в результате обстрела ранены пять человек, о погибших не сообщается. Журналист Рагип Сойлу написал в Twitter, что одновременные удары были нанесены по посольству США в Багдаде и авиабазе Балад к северу от иракской столицы, где размещены американские войска.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство генерала Касема Сулеймани одним из ужаснейших преступлений США против иранского народа и пообещал, что последствия от этого действия Вашингтон будет ощущать «многие годы». Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявлял, что США «постигнет жестокая месть» за нападение на Сулеймани. Он сравнил атаку с объявлением «войны, выходящей за рамки экономической».
В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР погибли 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
В Иране в связи с гибелью одного из высокопоставленных командиров КСИР объявлен трехдневный национальный траур. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.