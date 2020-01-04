СМИ: В Багдаде у посольства США взорвалась ракета из ЗРК «Катюша»

Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство генерала Касема Сулеймани одним из ужаснейших преступлений США против иранского народа и пообещал, что последствия от этого действия Вашингтон будет ощущать «многие годы». Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявлял, что США «постигнет жестокая месть» за нападение на Сулеймани. Он сравнил атаку с объявлением «войны, выходящей за рамки экономической».





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР погибли 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.





В Иране в связи с гибелью одного из высокопоставленных командиров КСИР объявлен трехдневный национальный траур. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.