Прокачка нефти из России на белорусские НПЗ возобновилась

Прокачка российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Он подчеркнул, что транзит проходит в соответствии с заключенными между РФ и Белоруссией договоренностями. Также отмечается, что к 5 января уже будет прокачано порядка шести тысяч тонн нефти, а за весь январь — 650 тысяч тонн.





«Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан». По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», — говорится в сообщении Сизова (цитата по БелТА).





Первая партия нефти должна составить 100-130 тысяч тонн нефти, всего за январь в Белоруссию будет прокачано порядка 650 тысяч тонн. Этого количества должно хватить для бесперебойной работы белорусских НПЗ, отмечали ранее в «Белнефтехиме».





Кроме того, Минск рассчитывает к концу января возобновить экспорт нефти и снять все наложенные на него ограничения. Сизов подчеркнул, что нефтепродуктами будет обеспечиваться в первую очередь внутренний рынок. «По мере поступления подтвержденных объемов нефти для НПЗ и с учетом необходимости надежного обеспечения внутреннего рынка мы будем поставлять на экспорт возможные объемы, чтобы выполнять обязательства», — пояснил он.





Россия с 1 января 2020 года прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявили ранее в «Белнефтехиме». В концерне отметили, что загрузка заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня. Также в концерне подчеркнули, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку сырья в январе 2020-го, включая альтернативные России источники.





Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны приказал завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить контракты. В то же время белорусский лидер поручил найти альтернативные источники топлива для работы нефтеперерабатывающих предприятий республики. Ранее президент Белоруссии заявил, что если Москва будет устанавливать слишком высокую цену на нефть и газ, Минск откажется от российского топлива. По его словам, в качестве альтернативы Белоруссия может использовать реверс нефти «через Польшу».