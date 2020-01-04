В России пересмотрят брачный возраст

Правительство РФ рассмотрит в 2020 году изменения к Семейному кодексу РФ, касающиеся брачного возраста и обстоятельств для вступления в брак до совершеннолетия. Минюст подготовит проект поправок к декабрю 2020 года, в Госдуму их внесут в 2021 году.





«О внесении изменений в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак)», — говорится в документе. Разработка поправок поручена Минюсту РФ.





Точных данных о том, что именно планируется изменить и как, в проекте нет. Тем не менее, сейчас на федеральном уровне не существует конечного списка причин, позволяющих вступить в брак несовершеннолетним, — закон позволяет устанавливать подобные границы регионам.





В ряде субъектов РФ при наличии ряда причин допускается брак с 16 или с 14 лет. Иногда жениться раньше 18 лет позволяется в связи со скорым уходом жениха в армию или из-за беременности невесты. Также в некоторых регионах создать семью позволено эмансипированным подросткам, имеющим стабильную работу — то есть молодым людям, которые способны обеспечить себя.





В 2019 году Росстат сообщил, что средний возраст заключения брака в стране составляет 25–34 года. В этом возрасте в 2018 году официально оформили свои отношения 456,6 тысячи мужчин и 386,6 тысячи женщин. Около пяти тысяч свадеб в 2018 году сыграли с несовершеннолетними, из которых 90% — девушки.