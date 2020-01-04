Белоруссия договорилась о поставке российской нефти без премии

Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» заключил соглашение с российским партнером о поставках нефти по цене без премии поставщику. Об этом сообщили в самой компании. Имя партнерской компании не называется, однако в Минске отметили, что объем поставленного сырья позволит белорусским НПЗ работать без перебоев до конца января. Ранее «Белнефтехим» заявлял о проблемах в заключении подобных контрактов — российские поставщики хотели сохранить премию порядка 10 долларов сверх рыночной цены. Также в концерне добавили, что в условиях налогового маневра цены на нефть для страны поднимутся на 5% по сравнению с предыдущим годом.





«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», — говорится в сообщении компании.





ТАСС со ссылкой на свои источники в нефтеперерабатывающей индустрии сообщает, что поставлять нефть в Белоруссию будут две российские компании. «Основной объем придется на «РуссНефть», — отметил собеседник агентства. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин также сообщил агентству, что документы по поставке 133 тысяч тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке — ОАО «Нафтан» в настоящий момент поступают на оформление.





В концерне также отметили, что в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года.





Россия с 1 января 2020 года прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявили ранее в «Белнефтехиме». В концерне отметили, что загрузка заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня. Также в концерне подчеркнули, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку сырья в январе 2020-го, включая альтернативные России источники.





Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны приказал завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить контракты. В то же время белорусский лидер поручил найти альтернативные источники топлива для работы нефтеперерабатывающих предприятий республики. Ранее президент Белоруссии заявил, что если Москва будет устанавливать слишком высокую цену на нефть и газ, Минск откажется от российского топлива. По его словам, в качестве альтернативы Белоруссия может использовать реверс нефти «через Польшу».