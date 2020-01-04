СМИ: Парламент Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Палата представителей Ливии (действующая на востоке страны) единогласно проголосовала за разрыв отношений с Турцией. Кроме того, правительство приняло решение разрешить Генштабу Вооруженных сил страны блокировать КПП, аэропорты и порты, находящиеся под контролем повстанцев. Об этом сообщает Sky News Arabia.





Решение было принято, чтобы «не дать вмешаться во внутренние дела Ливии» силам Турции, отмечает телеканал. Также парламент признал главу Правительства национального согласия (ПНС, противостоит избранному парламенту) Фаиза Сараджа и его министров виновными в государственной измене за принятие соглашения о военной помощи Турции.





Ранее парламент также отменил соглашение о военном сотрудничестве с Турцией между ПНС и Анкарой. Согласно их решению, подписанный в конце ноября 2019 года Сараджем и президентом Турции Тайипом Эрдоганом меморандум о военном сотрудничестве с Турцией запрещено публиковать в официальной прессе. Правительство сообщило, что намерено направить запрос в СБ ООН с требованием провести экстренное заседание по вопросу вероятного вторжения Турции в Ливию.





В Ливии борются два органа власти — избранная Палата представителей, базирующаяся на востоке страны, и признанное рядом западных стран Правительство национального согласия (ПНС), которое также поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.