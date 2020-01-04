Путин пообещал поднять вопрос падающих доходов россиян в послании Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что тема падающих доходов населения РФ станет одной из важнейших в его послании Федеральному собранию. Ситуация с уровнем жизни россиян его очень беспокоит, подчеркнул глава государства. Также он отметил, что каких-то точных решений этой проблемы пока нет.





«[Будут подняты] вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности. Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признал президент (цитата по ТАСС).





По словам главы государства, в послании Федеральному собранию этой теме будет уделено особое внимание. Тем не менее, для решения вопроса с доходами населения нет финальных указаний, добавил Путин. «Есть варианты, но окончательно решения не приняты. [Но] эти решения должны состояться», — сказал он.





Во время своей пресс-конференции 19 декабря президент заявил, что для повышения доходов россиян необходимо повышение ВВП и производительности труда. По мнению Путина, тот небольшой рост показателя реальных доходов населения, который был зафиксирован в конце 2019 года, недостаточен.





12 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что во второй половине 2019 года доходы жителей России начнут расти. Он отметил, что предварительный прогноз на 2020 год обещает увеличение доходов (без которых невозможен устойчивый рост экономики) россиян на 1,5%. Ранее Росстат сообщил, что доходы граждан снизились в первой половине 2019 года на 1,3%.