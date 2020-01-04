Глава Ирана пообещал США многолетние последствия за убийство Сулеймани

Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство генерала Касема Сулеймани одним из ужаснейших преступлений США против иранского народа, и пообещал, что последствия от этого действия Вашингтон будет ощущать «многие годы». Лидер государства подчеркнул, что заменить погибшего будет непросто, но, по его мнению, из-за действий американских властей среди молодежи вырастут «десятки Сулеймани».





«Американцы не понимают, какую огромную ошибку совершили. Они будут ощущать эффекты своего преступления не только сегодня, но и много лет после него. Преступление, совершенное Америкой, останется в истории как одно из величайших преступлений против всего иранского народа», — сказал Роухани на встрече с родственниками Сулеймани.





Иранская молодежь последует по пути Сулеймани, считает глава Ирана. По его мнению, потерянного военачальника будет непросто заменить из-за его талантов в командовании и стратегии. «Кроме того, мученик Сулеймани был защитником подавляемых наций в этом регионе, и все мусульмане мира сегодня по нему горюют», — закончил Роухани.





Ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что США «постигнет жестокая месть» за убийство Сулеймани. Он сравнил атаку с объявлением «войны, выходящей за рамки экономической». «Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран», — подчеркнул дипломат.





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР погибли 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.





В Иране в связи с гибелью одного из высокопоставленных командиров КСИР объявлен трехдневный национальный траур. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.