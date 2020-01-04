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Глава Ирана пообещал США многолетние последствия за убийство Сулеймани
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Глава Ирана пообещал США многолетние последствия за убийство Сулеймани

Хасан Роухани подчеркнул, что заменить генерала будет непросто

Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство генерала Касема Сулеймани одним из ужаснейших преступлений США против иранского народа, и пообещал, что последствия от этого действия Вашингтон будет ощущать «многие годы». Лидер государства подчеркнул, что заменить погибшего будет непросто, но, по его мнению, из-за действий американских властей среди молодежи вырастут «десятки Сулеймани».


«Американцы не понимают, какую огромную ошибку совершили. Они будут ощущать эффекты своего преступления не только сегодня, но и много лет после него. Преступление, совершенное Америкой, останется в истории как одно из величайших преступлений против всего иранского народа», — сказал Роухани на встрече с родственниками Сулеймани.


Иранская молодежь последует по пути Сулеймани, считает глава Ирана. По его мнению, потерянного военачальника будет непросто заменить из-за его талантов в командовании и стратегии. «Кроме того, мученик Сулеймани был защитником подавляемых наций в этом регионе, и все мусульмане мира сегодня по нему горюют», — закончил Роухани.


Ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что США «постигнет жестокая месть» за убийство Сулеймани. Он сравнил атаку с объявлением «войны, выходящей за рамки экономической». «Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран», — подчеркнул дипломат.


В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР погибли 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.


В Иране в связи с гибелью одного из высокопоставленных командиров КСИР объявлен трехдневный национальный траур. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.


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