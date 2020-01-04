WADA установило размер ежегодного взноса России

Обязательный взнос России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) за 2020 год составит более миллиона долларов. Если претензии организации к российской стороне будут одобрены Спортивным арбитражным судом (CAS), то Москве придется дополнительно выплатить еще порядка 2,1 миллиона долларов.





«Размер взноса России в 2020 году составит 1 015 977 долларов», — приводит ТАСС слова собеседника в организации. Таким образом, РФ заплатит примерно на 7,5% больше, чем в прошлом году, — тогда в бюджет было внесено 946 747 долларов.





Взносы России в бюджет организации одни из самых крупных в мире. Тройку лидеров составляют США (2,5 миллиона долларов в 2019 году), Япония (1,5 миллиона долларов, и еще 163 тысячи долларов как добровольный взнос) и Канада (1,25 миллиона долларов).





Если претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) будут удовлетворены CAS, то в этом году РФ придется выплатить еще около 2,1 миллиона долларов. В эту сумму войдут штраф в 100 тысяч долларов к РУСАДА, а также два миллиона долларов, чтобы компенсировать расходы на расследование о допинге в московской лаборатории.





Исполком WADA 9 декабря на заседании в Лозанне лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия кодексу организации. Также на четыре года РФ лишена права участвовать в крупных международных турнирах (включая Олимпийские игры и чемпионаты мира), принимать их на своей территории и подавать заявки на их проведение. Кроме того, агентство ввело четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководителями Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ.