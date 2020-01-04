На Южно-Украинской АЭС от сети экстренно отключили энергоблок

Третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции был экстренно отключен от электросети автоматической системой защиты. Об этом сообщили в компании-операторе станции «Энергоатом». По данным организации, радиационный фон около места происшествия в норме, проблем в работе других энергоблоков не замечено.





«Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», — сообщает пресс-служба компании.





Проблем в работе двух других энергоблоков не замечено, отметили в «Энергоатоме». Компания отказалась подробнее прокомментировать работу АЭС и ее персонала.





Южно-Украинская АЭС находится в Николаевской области Украины. Она состоит из трех энергоблоков, суммарная мощность которых составляет 3000 мегаватт. После отключения третьего энергоблока суммарная мощность генераторов составляет 2040 мегаватт.





Третий энергоблок уже ранее выключали при срабатывании автоматической системы защиты в 2015 году. Тогда работа станции была восстановлена в течение суток.