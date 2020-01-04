СМИ: Трамп назвал Путина «единственным на Земле, кто может уничтожить США»

Президент США Дональд Трамп в 2017 году жестко обругал сотрудников Белого дома, которые не сообщили ему вовремя о звонке российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на вышедшую недавно книгу американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: Цена Хаоса». По данным автора, глава Белого дома назвал Путина «единственным человеком, который может нас уничтожить».





Берген пишет, что инцидент произошел 27 января 2017 года, когда Трамп только вступил в должность президента США и проводил визит в Великобританию. Во время встречи британский премьер-министр на тот момент Тереза Мэй спросила, говорил ли американский лидер с Путиным, и тот ответил отрицательно. В этот момент вмешался Майкл Флинн, тогда бывший советником по нацбезопасности США, и сказал, что российский глава звонил, но его не соединили с Трампом.





«Вы шутите? Мне звонил Владимир Путин, и вы его со мной не соединили? Вы чем вообще думаете?» — так Трамп, по версии Бергена, ответил на эти слова. Он позднее подчеркнул, что это было «полностью бредовым» решением со стороны команды Белого дома. «Он единственный человек на земле, который может уничтожить нас! Я не знаю, чем вы вообще тут занимаетесь», — сказал американский лидер своим подчиненным.





Сотрудники Белого дома в свою очередь заявили Трампу, что не смогли вместить разговор с Путиным в его расписание. На следующий день, 28 января, состоялся телефонный звонок между Москвой и Вашингтоном, который продолжался около часа.





Вскоре после этого инцидента Майкл Флинн покинул свой пост из-за скандала, связанного с его контактами с послом России в США на тот момент Сергеем Кисляком. экс-чиновник заявил, что расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о связях штаба Трампа с Кремлем пытались помешать из Белого дома, однако в итоговом докладе Мюллера доказательств этому вмешательству не обнаружено.