Bloomberg: План атаки на Сулеймани был тайной даже внутри Белого дома

План удара по иранскому генералу Касему Сулеймани был разработан втайне небольшой командой американских высокопоставленных чиновников во главе с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg. О подготовке атаки не сообщили никому, кто не был напрямую связан с планом, отмечают источники агентства. Ракеты были запущены при первой возможности — когда разведка оповестила власти США о прибытии Сулеймани в Багдад. Таким образом, Белый дом принял все возможные меры, чтобы удар оставался неожиданным.





Трамп приказал проработать удар по Сулеймани сразу после сообщения о гибели американского военного 27 декабря при атаке поддерживаемого Ираном ополчения на базу США. Перед этим инцидентом Вашингтон просил своих союзников по НАТО предупредить Тегеран о недопустимости убийства американцев на их территории. «Для президента, это [убийство военного] было пересечением красной черты», — приводит агенство мнение одного из источников.





Планирование проводилось в максимальной секретности — участвовавшие в разработке удара чиновники, видимо, находились в разных частях страны и занимались «обычными рождественскими делами». Так, Трамп ездил на гольф в Мар-а-Лаго, вице-президент Майк Пенс был на свадьбе дочери в штате Мэриленд, глава Госдепа Майк Помпео находился в Вашингтоне. Министр иностранных дел при этом отменил запланированную на 1 января поездку в Украину. Однако в то же время чиновники переговаривались по защищенным линиям связи, утверждают источники.





По данным собеседников агентства, американские военные не следили за Сулеймани напрямую, однако удар был нанесен, как только Пентагон убедился, что иранский генерал находится в аэропорту Багдада. Один из источников считает, что это были непроверенные данные, два других утверждают, что США точно установили местонахождение Сулеймани непосредственно перед атакой.





Ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что США «постигнет жестокая месть» за убийство Сулеймани. Он сравнил атаку с объявлением «войны, выходящей за рамки экономической». «Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран», — подчеркнул дипломат.





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР погибли 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. После ночных событий глава Белого дома, выдержав многочасовую паузу, заявил в своем Twitter, что Сулеймани должен был быть ликвидирован много лет назад, поскольку он убил тысячи американцев и причастен к гибели миллионов людей, в том числе протестующих в Иране.





В Иране в связи с гибелью одного из высокопоставленных командиров КСИР объявлен трехдневный национальный траур. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.