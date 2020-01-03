Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани в Ираке

Госсекретарь также подчеркнул, что после ликвидации Сулеймани главной целью США является деэскалация в регионе.





Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь подчеркнул, что «целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения».





«Данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив - ведет к новому витку эскалации», — говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.





Накануне телефонного разговора Помпео и Лаврова на сайте Госдепартамента США появилось интервью госсекретаря. В нем Помпео назвал «неизбежной атакой» ликвидацию Сулеймани. «На его руках кровь сотен американских жизней. Однако перед нами стояли его поездки по региону и попытки нанести значительный удар по американцам», — заявил американский дипломат и добавил, что Дональд Трамп принял «серьезное решение, которое было необходимо».





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был убитый иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР погибли 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. После ночных событий глава Белого дома, выдержав многочасовую паузу, заявил в своем Twitter, что Сулеймани должен был быть ликвидирован много лет назад, поскольку он убил тысячи американцев и причастен к гибели миллионов людей, в том числе протестующих в Иране.





В Иране в связи с гибелью одного из высокопоставленных командиров КСИР объявлен трехдневный национальный траур. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.