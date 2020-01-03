Полиция застрелила напавшего на прохожих с ножом в пригороде Парижа

Французская полиция ликвидировала напавшего с ножом на прохожих в парке одного из пригородов Парижа. Об этом сообщил BFM TV. По данным телеканала, инцидент произошел около 14:00 (16:00 мск) в городе Вильжюиф у юго-восточной границы французской столицы. Нападавший успел ранить как минимум четырех человек. Пострадавшие были доставлены в больницы, двое из них в тяжелом состоянии.





«Нападения произошли на стороне Вильжюифа, после чего мужчина пересек границу, чтобы пройти рядом с торговым центром в городе Л’Ай-ле-Роз, — рассказал BFM TV мэр Винсент Жанбрун. — Именно тогда он был застрелен».