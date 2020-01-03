Полиция застрелила напавшего на прохожих с ножом в пригороде Парижа

Французская полиция ликвидировала напавшего с ножом на прохожих в парке одного из пригородов Парижа. Об этом сообщил BFM TV. По данным телеканала, инцидент произошел около 14:00 (16:00 мск) в городе Вильжюиф у юго-восточной границы французской столицы. Нападавший успел ранить как минимум четырех человек. Пострадавшие были доставлены в больницы, двое из них в тяжелом состоянии.
«Нападения произошли на стороне Вильжюифа, после чего мужчина пересек границу, чтобы пройти рядом с торговым центром в городе Л’Ай-ле-Роз, — рассказал BFM TV мэр Винсент Жанбрун. — Именно тогда он был застрелен».
Источник телеканала в полиции сообщил, что один из посетителей парка От-Брюйер в Вальжюиф увидел идущего босиком человека, вооруженного ножом, и вызвал стражей правопорядка. До их прибытия нападавший успел ранить не менее четырех человек — двух в парке и еще двух возле торгового центра. Один из раненых впоследствии скончался. Трое пострадавших доставлены в больницы, состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое.
Прибывшие на место происшествия полицейские ликвидировали нападавшего как минимум тремя выстрелами. По данным правоохранителей, злоумышленник прибыл на место преступления в одиночку. Однако поиски возможных соучастников продолжаются. Согласно сообщению лаборатории префектуры полиции, на преступнике не было пояса со взрывчаткой или каких-либо других опасных предметов.
В октябре 2019 года в Париже вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок, расположенный на острове Сите. По данным СМИ, злоумышленник проник на территорию отделения и нанес ножевые ранения силовикам. Полицейские открыли огонь и убили нападавшего. Один из правоохранителей получил серьезное ранение, еще один сотрудник полиции скончался.