Путин в разговоре с Макроном выразил озабоченность в связи с гибелью Сулеймани

По инициативе французской стороны 3 декабря состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе беседы главы государств выразили озабоченность в связи с гибелью в результате ракетного удара иранского генерала Касема Сулеймани.





«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения «Аль-Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана К. Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.





Президенты констатировали, что эта акция США может серьезно обострить ситуацию в регионе.





В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Путин проинформировал своего французского коллегу о выполнении российско-турецких договоренностей по северо-востоку страны и Идлибу. «Лидерами подчеркнута необходимость продолжения решительной совместной борьбы с терроризмом», — подчеркивается в сообщении.





При обсуждении обстановки в Ливии Путин и Макрон высказались за разрешение кризиса в этой стране мирным путем. Лидеры выразили поддержку политико-дипломатическим усилиям, предпринимаемым в том числе при посредничестве ООН и Германии.





Во время телефонного разговора главы государств также обсудили основные вопросы урегулирования конфликта на Украине. Стороны дали позитивную оценку состоявшемуся 29 декабря 2019 года обмену пленными между Киевом и Донбассом, а также заключению в конце 2019-го «пакетной» сделке по транзиту российского газа в Европу через украинскую территорию.





Кроме того, лидеры затронули некоторые вопросы двусторонней повестки дня и поздравили друг друга с Новым годом. В конце беседы лидеры условились о продолжении контактов.





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был убитый иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР погибли 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.





В Иране в связи с гибелью одного из высокопоставленных командиров КСИР объявлен трехдневный национальный траур. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.