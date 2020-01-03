Трамп заявил, что Сулеймани нужно было устранить много лет назад

«Хотя Иран никогда не сможет должным образом это признать, но Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Они не так опечалены, как лидеры [Ирана] пытаются убедить остальной мир», — добавил американский президент.





Трамп также утверждает, что иранский генерал «за длительный период убил или тяжело ранил тысячи американцев, и готовился убить еще многих». «Но попался», — подчеркнул он и добавил, что Сулеймани прямо или косвенно виновен в гибели миллионов людей, в том числе протестующих в Иране.





В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был убитый иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР погибли 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. На ночные события глава Белого дома откликнулся, разместив в своем Twitter изображение американского флага. Никаких комментариев президент США не дал.