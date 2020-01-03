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Трамп заявил, что Сулеймани нужно было устранить много лет назад
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Трамп заявил, что Сулеймани нужно было устранить много лет назад

Президент США также обвинил погибшего иранского генерала в причастности к смерти миллионов людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что командующего спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани нужно было устранить много лет назад. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter. Американский лидер утверждает, что погибшего в результате ракетного удара высокопоставленного военачальника Ирана ненавидели и боялись внутри страны.


«Он [Сулеймани] должен был быть устранен много лет назад», — написал Трамп.



«Хотя Иран никогда не сможет должным образом это признать, но Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Они не так опечалены, как лидеры [Ирана] пытаются убедить остальной мир», — добавил американский президент.


Трамп также утверждает, что иранский генерал «за длительный период убил или тяжело ранил тысячи американцев, и готовился убить еще многих». «Но попался», — подчеркнул он и добавил, что Сулеймани прямо или косвенно виновен в гибели миллионов людей, в том числе протестующих в Иране.


В ночь на 3 января, по распоряжению Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был убитый иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР погибли 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. На ночные события глава Белого дома откликнулся, разместив в своем Twitter изображение американского флага. Никаких комментариев президент США не дал.



В Иране в связи с гибелью одного из высокопоставленных командиров КСИР объявлен трехдневный национальный траур. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.


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