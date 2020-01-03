Белоруссия приостановила поставку нефтепродуктов на экспорт

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Белнефтехим». В компании отметили, что причиной такого решения стало прекращение поставок нефти из России.
«Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой [поставки российской] нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», — цитирует ТАСС заявление концерна.
Ранее Telegram-канал HARBACEVIČ опубликовал фото распоряжения «Белнефтехима» о приостановке отгрузки на экспорт произведенных на НПЗ Белоруссии нефтепродуктов. «С 1 января 2020 года приостановить отгрузки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт автобензинов всех марок, прямогонного бензина, нефраса всех марок, керосина осветительного, реактивного топлива, дизельного топлива, печного топлива, ароматических углеводородов, печного топлива, мазута топочного, битумов нефтяных, смазочных масел, газа нефтяного, СУГ», — говорится в документе.
В комментарии к опубликованному фрагменту распоряжения автор отмечает, что новый год начался интересно и все обсуждают начало нового нефтяного кризиса. Он также подчеркивает, что экспорт нефтепродуктов — это один из основных источников дохода бюджета Белоруссии.
Россия с 1 января 2020 года прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявили ранее в «Белнефтехиме». В концерне отметили, что загрузка заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня. Также в концерне подчеркнули, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку сырья в январе 2020-го, включая альтернативные России источники.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны приказал завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить контракты. В то же время белорусский лидер поручил найти альтернативные источники топлива для работы нефтеперерабатывающих предприятий республики.
В этот же день Лукашенко во время телефонной беседы с премьер-министром России Дмитрием Медведевым договорился о поставках российского углеводородного сырья. При этом в пресс-службе белорусского лидера отметили, что контракты, регламентирующие работу в нефтегазовой сфере, на 1 января 2020 года не заключены.
Ранее президент Белоруссии заявил, что если Москва будет устанавливать слишком высокую цену на нефть и газ, Минск откажется от российского топлива. По его словам, в качестве альтернативы Белоруссия может использовать реверс нефти «через Польшу».