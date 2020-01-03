Белоруссия приостановила поставку нефтепродуктов на экспорт

В комментарии к опубликованному фрагменту распоряжения автор отмечает, что новый год начался интересно и все обсуждают начало нового нефтяного кризиса. Он также подчеркивает, что экспорт нефтепродуктов — это один из основных источников дохода бюджета Белоруссии.





Россия с 1 января 2020 года прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявили ранее в «Белнефтехиме». В концерне отметили, что загрузка заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня. Также в концерне подчеркнули, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку сырья в январе 2020-го, включая альтернативные России источники.





Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны приказал завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить контракты. В то же время белорусский лидер поручил найти альтернативные источники топлива для работы нефтеперерабатывающих предприятий республики.





В этот же день Лукашенко во время телефонной беседы с премьер-министром России Дмитрием Медведевым договорился о поставках российского углеводородного сырья. При этом в пресс-службе белорусского лидера отметили, что контракты, регламентирующие работу в нефтегазовой сфере, на 1 января 2020 года не заключены.





Ранее президент Белоруссии заявил, что если Москва будет устанавливать слишком высокую цену на нефть и газ, Минск откажется от российского топлива. По его словам, в качестве альтернативы Белоруссия может использовать реверс нефти «через Польшу».