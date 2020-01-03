В Минобороны РФ назвали убийство Сулеймани «недальновидным шагом» США

Убийство американскими военными командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани — недальновидный шаг со стороны США. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве также отметили заслуги иранского военачальника в борьбе с международным терроризмом в Сирии и Ираке.





«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности», — цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны РФ.





В ведомстве отметили, что Сулеймани внес неоспоримый вклад в борьбу с террористическими группировками ИГ* и «Аль-Каида»** на территории Сирии и Ирака. «Генерал Касем Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием во всем Ближневосточном регионе», — добавили в Минобороны.





Российские военные подчеркнули, что под руководством командира «Аль-Кудс» было организовано вооруженное сопротивление террористам в Сирии и Ираке «задолго до образования возглавляемой США так называемой международной коалиции». «Его [Сулеймани] личные заслуги в борьбе с ИГИЛ* на территории Сирии неоспоримы», — отмечается в заявлении.





В ночь на 3 января, по распоряжению президента США Дональда Трампа, американские военные нанесли авиаудар вблизи международного аэропорта Багдада. Целью удара был убитый иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР погибли 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.





В Иране в связи с гибелью одного из высокопоставленных командиров КСИР объявлен трехдневный национальный траур. Авиаудару предшествовали протесты у американского посольства в Багдаде, начавшиеся 31 декабря 2019 года. Вашингтон заявлял, что за протестными акциями стоит Тегеран.





* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в России.





**«Аль-Каида» — ультрарадикальная международная террористическая организация ваххабитского направления ислама, запрещена в России.