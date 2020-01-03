Президент Польши отменил поездку на форум в Израиль из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в правительстве. По их словам, польскую делегацию не устраивает то, что российский лидер будет одним из важнейших гостей мероприятия.





Издание подчеркивает, что официального решения Дуды об отказе посетить мероприятие в память о 75-й годовщине освобождения концлагеря Аущвиц-Биркенау, которые организуются институтом «Яд Вашем» в Иерусалиме, пока нет. Однако, как утверждают источники газеты, вопрос решен: президент Польши не поедет в Израиль на пятый World Holocaust Forum, который пройдет 22 и 23 января.





«Важнейшим гостем этих торжеств является президент России Владимир Путин, которому премьер-министр Беньамин Нетаньяху официально дал приглашение в сентябре во время визита в Сочи», — пишет издание.





«Израильские мероприятия рассматриваются в качестве альтернативы мероприятиям, которые пройдут в Аушвице 27 января», — добавляет издание, подчеркивая также, что в Иерусалиме для президента Польши не предусмотрена возможность высказаться.