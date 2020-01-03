Президент Польши отменил поездку на форум в Израиль из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в правительстве. По их словам, польскую делегацию не устраивает то, что российский лидер будет одним из важнейших гостей мероприятия.
Издание подчеркивает, что официального решения Дуды об отказе посетить мероприятие в память о 75-й годовщине освобождения концлагеря Аущвиц-Биркенау, которые организуются институтом «Яд Вашем» в Иерусалиме, пока нет. Однако, как утверждают источники газеты, вопрос решен: президент Польши не поедет в Израиль на пятый World Holocaust Forum, который пройдет 22 и 23 января.
«Важнейшим гостем этих торжеств является президент России Владимир Путин, которому премьер-министр Беньамин Нетаньяху официально дал приглашение в сентябре во время визита в Сочи», — пишет издание.
«Израильские мероприятия рассматриваются в качестве альтернативы мероприятиям, которые пройдут в Аушвице 27 января», — добавляет издание, подчеркивая также, что в Иерусалиме для президента Польши не предусмотрена возможность высказаться.
Польское издание напоминает, что в серии декабрьских речей Путин назвал Польшу союзником Гитлера и обвинил Варшаву в причастности к развязыванию Второй мировой войны. Кроме того, подчеркивает газета, российский лидер назвал тогдашнего польского посла в Берлине Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей». Польша ответила на это вызовом российского посла в министерство иностранных дел и заявлением премьер-министра, в котором Матеуш Моравецкий обвинил Путина в исторической лжи.
Еще одной причиной отказа президента Польши посетить World Holocaust Forum в Израиле издание называет то, что мероприятие будет организовано при участии главы МИД страны Исраэля Каца. В прошлом году Кац заявил, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери».