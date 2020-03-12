Терешкова обвинила критиков ее поправки к Конституции в нелюбви к России

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, предложившая убрать ограничение по количеству президентских сроков из Конституции, заявила, что критикующие ее поправку не любят Россию. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что «атаки, которые идут сейчас на Терешкову, — это атаки на нашу страну», написала в своем Telegram-канале его советник Анастасия Кашеварова.





«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — сказала Терешкова журналистам в ответ на просьбу прокомментировать критику ее инициативы.





10 марта на пленарной сессии Терешкова предложила обнулить президентские сроки для действующего главы государства: «Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства». Эту инициативу парламентария поддержал глава фракции Сергей Неверов.





Позднее российский лидер Владимир Путин одобрил инициативу Терешковой, однако с оговоркой, что ее требуется поддержать Конституционному суду. На важность поправки Терешковой указал и Володин, отметивший, что изменения в Основном законе не только оправданны, «потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, они закладывают перспективу развития страны»: «Эта Конституция не на год и не на два, об этом сказал президент, эта Конституция, внесенные изменения, на ближайшие 50 лет. Это то, что должно улучшить жизнь граждан и гарантировать их права».





Путин пояснил, что число президентских сроков необходимо ограничить для обеспечения сменяемости власти в стране. Это важно именно для России, а в некоторых других странах это было бы необязательно, подчеркнул глава государства. Он заверил, что не намерен для продления своих полномочий создавать в РФ двоевластие или другую пагубную систему управления.