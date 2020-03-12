Терешкова обвинила критиков ее поправки к Конституции в нелюбви к России

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, предложившая убрать ограничение по количеству президентских сроков из Конституции, заявила, что критикующие ее поправку не любят Россию. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что «атаки, которые идут сейчас на Терешкову, — это атаки на нашу страну», написала в своем Telegram-канале его советник Анастасия Кашеварова.
«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — сказала Терешкова журналистам в ответ на просьбу прокомментировать критику ее инициативы.
10 марта на пленарной сессии Терешкова предложила обнулить президентские сроки для действующего главы государства: «Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства». Эту инициативу парламентария поддержал глава фракции Сергей Неверов.
Позднее российский лидер Владимир Путин одобрил инициативу Терешковой, однако с оговоркой, что ее требуется поддержать Конституционному суду. На важность поправки Терешковой указал и Володин, отметивший, что изменения в Основном законе не только оправданны, «потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, они закладывают перспективу развития страны»: «Эта Конституция не на год и не на два, об этом сказал президент, эта Конституция, внесенные изменения, на ближайшие 50 лет. Это то, что должно улучшить жизнь граждан и гарантировать их права».
Путин пояснил, что число президентских сроков необходимо ограничить для обеспечения сменяемости власти в стране. Это важно именно для России, а в некоторых других странах это было бы необязательно, подчеркнул глава государства. Он заверил, что не намерен для продления своих полномочий создавать в РФ двоевластие или другую пагубную систему управления.
Спикер Госдумы выразил мнение, что парламентарии, недовольные поправками к Конституции, впоследствии могут столкнуться с претензиями со стороны своих избирателей. По словам Володина, в законопроекте речь идет о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, о защите института брака, культуры и русского языка: «Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы».
Володин также призвал депутатов «максимально объединиться вокруг» принятого законопроекта о поправках к Конституции. Парламентариям нужно «вынести на обсуждение граждан те предложения, которые на протяжении двух месяцев обсуждались», отметил Володин: «Понятно, что придет время выборов — будем говорить про выборы. Но у нас с вами сейчас серьезная работа, мы свой график планируем таким образом, чтобы депутаты имели возможность перед днем голосования на протяжении недели быть в регионах и как раз вот эти положения, за которые мы проголосовали, обсуждать с гражданами. Если хотите — убеждать, отстаивать нашу точку зрения».
11 марта 2020 года Госдума в третьем, заключительном чтении приняла законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». В соответствии с ним в Конституцию будут внесены изменения. Документ поддержали 383 депутата, 43 парламентария (фракция КПРФ) воздержались, против не проголосовал никто. Спустя несколько часов Совет Федерации принял одобренный Госдумой законопроект о поправках к Конституции РФ. За него проголосовали 160 парламентариев, один был против, трое воздержались.
Документ должны теперь одобрить региональные парламенты. Если он будет поддержан, то 22 апреля состоится всероссийское голосование по поправкам, а сам день объявят в РФ выходным.
Поправки к Конституции с момента ее принятия 12 декабря 1993 года вносились три раза. В декабре 2008 года изменились сроки полномочий президента РФ и депутатов Госдумы. Ранее они составляли четыре года, а теперь глава государства избирается на шесть лет, депутаты Госдумы — на пять лет. В феврале 2014-го были внесены поправки об объединении Верховного и Высшего арбитражного судов, а в июле того же года у президента появилась возможность назначать 10% членов Совфеда (17 сенаторов).