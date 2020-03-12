Песков объяснил смысл поправки об обнулении президентских сроков

Президент РФ Владимир Путин не стал сразу отвергать предложенную 10 марта поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков из-за сложной ситуации в мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в истории уже бывали случаи, когда президенты в трудные годы оставались у власти при помощи подобных решений. Он заявил, что схожесть текущей ситуации с 1998 годом, когда Борису Ельцину запретили обнулять сроки, должен будет оценить Конституционный суд РФ. Также он отметил, что Путин еще не заявлял о намерении баллотироваться на выборы в 2024 году.





«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. <...> В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути. В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти. По всей видимости, этим и руководствовалась [депутат Госдумы Валентина] Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин», — приводит ТАСС слова Пескова.





По его словам, инициатива со стороны Терешковой была сюрпризом и для Кремля. «Многие инициативы [парламентариев] были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн. Для Кремля это была новая инициатива», — подчеркнул он.





Песков напомнил, что решение о правомерности обнуления президентских сроков будет принимать Конституционный суд. Он уточнил, что не считает корректным сравнение с 1998 годом, когда КС запретил Ельцину баллотироваться на третий срок, поскольку принятие Конституции в 1993-м не отменило его первого срока.





Глава государства еще не говорил, собирается ли участвовать в грядущих президентских выборах, добавил представитель Кремля. «А по 2024 году, завершая свое выступление [в Госдуме], Путин сказал: будет 2024 год — тогда посмотрим. <...> Предстоит напряженная работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают», — заключил он.





10 марта на пленарной сессии Терешкова предложила обнулить президентские сроки для действующего главы государства. Российский лидер Владимир Путин одобрил инициативу Терешковой, однако с оговоркой, что ее требуется поддержать Конституционному суду. Позднее депутат заявила, что критикующие ее поправку не любят Россию.