Две трети региональных парламентов одобрили поправки к Конституции РФ

62 из 85 регионов РФ одобрили поправки к Конституции, следующим шагом станет всенародное голосование. Результаты голосований уже поступили в Совет Федерации. Рассмотрение поправок продолжается в Мосгордуме.





«В Совет Федерации поступили результаты голосования в законодательных собраниях субъектов более двух третей регионов России, как это предусмотрено статьей 136 Конституции РФ. Все поступившие отзывы положительные», — заявил сенатор, сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции Андрей Клишас.





12 марта Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправки к Конституции России. Против проголосовало четверо депутатов: коммунист Александр Рассудов, беспартийный Максим Резник, лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский и член фракции Михаил Амосов. Воздержались лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева, справедливороссы Сергей Трохманенко, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров, коммунисты Ирина Иванова и Ольга Ходунова.





Поддержали изменения в Конституции сибирские региональные парламенты: Новосибирской области (за — 59 депутатов), Томской области (за — 32 депутата), Иркутской области (за — 27 депутатов). На Дальнем Востоке в Приморском крае поддержали поправки 32 из 37 депутатов, также выступили за принятие поправок Магаданская областная дума, Дума Чукотского автономного округа и депутаты Сахалина. Одобрили поправки к Конституции и в других регионах.





Согласно статье 136 Конституции, поправки вступают в силу после одобрения двумя третями регионов Российской Федерации.





Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта принял законопроект о поправках к Конституции, который ранее одобрила Госдума. За законопроект отдали голоса 160 парламентариев, один проголосовал против, трое воздержались. После одобрения региональными парламентами должно пройти всенародное голосование 22 апреля.





Ранее 11 марта Госдума приняла в третьем, заключительном чтении, законопроект. Документ поддержали 383 депутата, 43 парламентария (фракция КПРФ) воздержались, против не проголосовал никто.





20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.





Поправки к Конституции с момента ее принятия 12 декабря 1993 года вносились три раза. В декабре 2008 года изменились сроки полномочий президента РФ и депутатов Госдумы. Ранее они составляли четыре года, а теперь глава государства избирается на шесть лет, депутаты Госдумы — на пять лет. В феврале 2014-го были внесены поправки об объединении Верховного и Высшего арбитражного судов, а в июле того же года у президента появилась возможность назначать 10% членов Совфеда (17 сенаторов).