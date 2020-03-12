Володин поручил отправить на карантин парламентария Катасонова и всех, кто с ним общался

Депутат Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова, который был во Франции и не прошел карантин для профилактики коронавируса. Лидер партии Владимир Жириновский призвал досрочно прекратить полномочия Катасонова за то, что он подверг коллег угрозе заражения.





«Аннулирование пропуска в Госдуму на время карантина. В отношении помощников, с кем он общался, должны быть такие же решения. Во фракции [просьба] с пониманием отнестись и ряд [в зале пленарного заседания], где он находился, — выше-ниже — на карантин, и коллеги, с кем общался, — на карантин», — цитирует заявление Володина на заседании Госдумы Regnum.





Жириновский рассказал, что Катасонов несколько дней был во Франции не по работе и вернулся оттуда 9 марта. По словам лидера ЛДПР, на заседаниях фракции он предупреждал депутатов, чтобы они отказались от международных поездок.





«Ему [Сергею Катасонову] было сказано две недели сидеть дома, никуда не выходить. Но он появился в Госдуме во вторник, в среду и четверг. Ему наплевать на всех на нас, мог уже заразить десятки людей, — заявил Жириновский. — Я предлагаю поучительно наказать его перед всей страной: принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова». Володин отметил, что нет оснований лишать Катасонова мандата.





11 марта вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой рассказал , что ему пришлось самоизолироваться и работать из дома из-за того, что он несколько дней в Париже участвовал в работе Бюро ПАСЕ и заседании Постоянного комитета ассамблеи.





По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 12 марта в стране зарегистрировано 80 796 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 18 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 126 367 человек.





По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлен 45 571 случай заражения. Всего носители инфекции обнаружены в 124 странах. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 68,3 тысячи человек. Умерли от нее 4633 человека.