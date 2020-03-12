Старшеклассник открыл стрельбу в приамурской школе

Старшеклассник открыл стрельбу из пневматического оружия в одной из школ города Свободный Амурской области. По данным правоохранителей, юноша ранил двух учеников — 8-го и 6-го классов. Повреждения оказались нетяжелыми. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Местные СМИ сообщают, что стрелком является сирота, ранее спасший людей из пожара и имеющий положительные характеристики.





«В дежурную часть МО МВД России «Свободненский» поступило сообщение об инциденте в одной из местных школ, в результате которого двое учащихся 6-го и 8-го классов получили телесные повреждения. Предварительно установлено, что злоумышленник произвел выстрелы из пневматического оружия. Полицейские выяснили, что к данному происшествию может быть причастен 18-летний молодой человек — учащийся старшего класса данного учебного заведения», — сообщили в УМВД по региону.





Правоохранители уточнили, что в отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). На подозреваемого наложено обязательство о явке — он должен являться в полицию по вызовам следователя или дознавателя и сообщать о смене места жительства.





По данным местного СМИ «Порт Амур», пострадавше дети получили нетяжелые раны. «У мальчика было легкое ранение кожного покрова ноги, у девочки — след на коже. Оба получили необходимую помощь, отправлены домой», — приводит агентство сообщение Минздрава.





Издание «Амурская правда» пишет, что нападение совершил сирота. По данным источников газеты, юноша имеет положительные характеристики и намеревался поступить на службу в правоохранительные органы, ранее спас людей из пожара. Отмечается, что выстрелы были произведены в школьной раздевалке через одежду.





26 февраля сотрудники ФСБ задержали двух подростков, готовивших нападение на общеобразовательное учреждение в Саратове. Силовики выяснили, что двое подростков 2005 года рождения состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Позднее появилось видео допроса, на котором один из подростков признается, что они планировали убить около 40 человек. Школьники наметили нападение на май 2020 года и уже составили план действий. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела о приготовлении к преступлению по части 1 статьи 30 УК РФ и по статье об убийстве двух и более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса).