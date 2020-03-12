Bloomberg назвал козырь России в «нефтяной войне»

Россия может оказаться единственной страной, производящей нефть, чья экономика устойчива при цене 15-20 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на финансовых экспертов. Среди преимуществ также называются гибкая налоговая система и низкая стоимость производства.





В своем материале, в частности, агентство опирается на выводы аналитиков Bank of America и Raiffeisenbank. По мнению специалистов, преимуществами России также являются развитая инфраструктура и плавающий курс национальной валюты.





Кроме того, российские предприниматели нередко получают прибыль в долларах, а расходуют в рублях, что позволяет им инвестировать в производство в те моменты, когда их иностранные конкуренты вынуждены сокращать расходы.





12 марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что если в 2020 году цена на нефть будет составлять около 35 долларов за баррель, а доллар будет на уровне 72 рублей, федеральный бюджет страны потеряет не менее трех триллионов рублей. Он отметил, что дефицит бюджета при этом будет менее 2% ВВП (валовый внутренний продукт), а рост экономики приблизится к нулю (вместо прогнозируемых Минэкономразвития 1,9%).





Кудрин заявил, что более оптимистичный (базовый) сценарий для экономики — это цена 40 долларов (и выше) за баррель нефти. Однако и в этом случае экономический рост будет близок к нулю, отметил он.





«Это новые реалии. <...> Ближайшие два месяца покажут нам, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, сумеем ли мы купировать риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок», — добавил он.





По мнению главы Счетной палаты, Россия может столкнуться с ростом бедности, а прогноз Минэкономразвития безнадежно устарел.





В первых числа марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о продлении договора об ограничениях объема добычи углеводородов. В результате цены на нефть на мировых рынках сразу рухнули. Саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Aramco объявила о снижении с апреля стоимости на поставки сырья в США — на семь долларов за баррель, в страны Северной Европы — на восемь долларов за баррель, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии — на шесть долларов за баррель.