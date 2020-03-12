Экс-сенатор Арашуков пожаловался на жизнь в СИЗО без ортопедического матраса

Обвиняемый в заказных убийствах экс-сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков жалуется, что в СИЗО у него нет ортопедического матраса и лампы для комфортного чтения, сообщили RT в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Правозащитники отметили, что, по словам Арашукова, он даже не получил ответа от администрации «Лефортово».
«Представитель администрации СИЗО «Лефортово» пояснил членам комиссии, что удовлетворить ее [просьбу Арашукова] не могут, поскольку ортопедических матрасов в изоляторе нет, а их передача с воли не предусмотрена правилами внутреннего распорядка», — заявили в ОНК.
В СИЗО, по признанию экс-сенатора, он читает «Войну и мир», а в будущем планирует познакомиться с творчеством Валентина Пикуля: «Сначала я после ареста читал здесь книги по психологии, была книга «Семь навыков эффективности», а теперь перечитываю «Войну и мир». Арашуков отметил, что просил администрацию изолятора выдать небольшую лампу на батарейках, чтобы не портить зрение при чтении.
В феврале 2020 года стало известно, что соседом Арашукова по камере стал бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Этому факту экс-сенатор очень обрадовался, написала в своем Facebook член ОНК Марина Литвинович. Она отметила, что Арашукову и Абызову «есть о чем поговорить» в СИЗО.
«В СИЗО «Лефортово» <...> в камерах нет изолированного туалета. Унитаз стоит просто за невысокой перегородкой. В высоту она в половину человеческого роста, то есть все видно и слышно. Камера маленькая, там даже не походишь, — рассказала «КП» Литвинович. — Я заметила, что на столе в камере Арашукова и Абызова много фруктов, родные передают с воли постоянно. А вообще-то с едой в «Лефортово» не так и плохо — ее готовит нанятый профессиональный повар. Я пробовала ужин, была рыба и картофельное пюре. Без молока и масла, но все же».
Правозащитница также сообщила, что Арашуков недоволен отсутствием в СИЗО электронной системы «ФСИН-письмо»: «Только обычные письма, которые проходят через цензуру. Поэтому даже открытки новогодние, где ничего нет, кроме «люблю, целую», идут к арестантам месяцами». Еще одна жалоба экс-сенатора касается того, что «следователь не дает ему права даже позвонить семье», призналась Литвинович. По ее словам, находясь за решеткой, Арашуков не забывает о физкультуре: «Много времени отжимается, приседает, чтобы держать себя в форме».
Кроме того, семье экс-сенатора Рауфа Арашукова пришлось покинуть Россию, после того как следователи возбудили уголовные дела в отношении его сестры и матери. По предварительной информации, речь идет о хищении денег путем фиктивного трудоустройства родных бывшего сенатора на газовые предприятия Ставрополья. Адвокат Арашукова Анна Ставицкая ранее заявила, что следствие оказывает давление на ее подзащитного.
Сам экс-сенатор в октябре 2019 года назвал инициатором уголовного преследования его семьи начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева. По словам Арашукова, финансовую поддержку Боташеву оказывала семья экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, обвиняемого в мошенничестве. Сын Вячеслава Дерева Эдуард, которого Арашуков считает одним из заказчиков уголовного преследования, назвал обвинения «полным бредом» и отметил, что готовит в отношении экс-сенатора иск о клевете.
Рауфа Арашукова задержали в здании Совета Федерации 30 января 2019 года. Его подозревают в организации нескольких заказных убийств, а также в участии в ОПГ. В тот же день под стражу взяли отца Рауфа Арашукова — Рауля. Арашуков-старший привлек внимание правоохранителей деятельностью на посту советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз».
Следственный комитет позднее обвинил его в хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Кроме Рауфа и Рауля Арашуковых под стражу взяли еще семь фигурантов — родственников и друзей Арашуковых, занимавших высокие посты на газовых предприятиях Северного Кавказа.