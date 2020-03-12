Экс-сенатор Арашуков пожаловался на жизнь в СИЗО без ортопедического матраса

Обвиняемый в заказных убийствах экс-сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков жалуется, что в СИЗО у него нет ортопедического матраса и лампы для комфортного чтения, сообщили RT в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Правозащитники отметили, что, по словам Арашукова, он даже не получил ответа от администрации «Лефортово».





«Представитель администрации СИЗО «Лефортово» пояснил членам комиссии, что удовлетворить ее [просьбу Арашукова] не могут, поскольку ортопедических матрасов в изоляторе нет, а их передача с воли не предусмотрена правилами внутреннего распорядка», — заявили в ОНК.





В СИЗО, по признанию экс-сенатора, он читает «Войну и мир», а в будущем планирует познакомиться с творчеством Валентина Пикуля: «Сначала я после ареста читал здесь книги по психологии, была книга «Семь навыков эффективности», а теперь перечитываю «Войну и мир». Арашуков отметил, что просил администрацию изолятора выдать небольшую лампу на батарейках, чтобы не портить зрение при чтении.