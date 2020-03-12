Глава Минкомсвязи: Инфраструктура России готова к переходу в онлайн-режим при карантине

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в случае дальнейшего распространения коронавируса инфраструктура связи в России готова к переходу систем госуправления, бизнеса и соцсферы в онлайн-режим. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.





«Мне кажется, да [готовы перейти на удаленную работу], у нас есть много российских систем — они, кстати, в реестр включены и обеспечивают сервисы видеоконференций. У нас даже конкурентные решения есть, и часть ведомств их использует», — цитирует ответ министра ТАСС.





Минкомсвязь будет активно заниматься решениями по возможности перехода на удаленную работу. «Для нас в некотором смысле технически это «окно возможностей» развития онлайн-сервисов и в дистанционном образовании, обучении детей, и в здравоохранении, и так далее. Отечественные решения есть», — добавил он, цитата по «Интерфаксу».





Накануне Шадаев рассказал, что в список социально значимых ресурсов могут включить сервисы заказа еды. В перечень также войдут соцсети, мессенджеры, «все, что нужно в повседневной жизни и чем люди часто пользуются». Проект «Доступный интернет» с бесплатным доступом к социально значимым отечественным ресурсам 15 января предложил запустить президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.





По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 12 марта в стране зарегистрировано 80 796 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 18 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 126 367 человек.





По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлен 45 571 случай заражения. Всего носители инфекции обнаружены в 124 странах. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 68,3 тысячи человек. Умерли от нее 4633 человека.