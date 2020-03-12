Поправки к Конституции готовы поддержать 64% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты социологического исследования об отношении россиян к поправкам к Конституции. 69% наших граждан планируют 22 апреля принять участие в голосовании, 64% поддержат изменения Основного закона. 87% россиян знают о предстоящем голосовании по поводу поправок, каждому второму информированному человеку известна дата проведения голосования.





За пять дней выросло количество граждан, поддерживающих поправки: с 42% до 64%. Количество противников поправок уменьшилось на 2%: с 17% до 15%. О точной дате голосования 6 марта знали 37% проинформированных об изменениях, 11 марта этот показатель вырос до 49%. С 84% до 87% выросло количество знающих о планируемом голосовании. О поправке Терешковой об обнулении президентских сроков знают почти три четверти россиян (73%). Из 69% готовых принять участие в голосовании 45% заявили, что точно пойдут.





ВЦИОМ провел социсследование 11 марта 2020 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.





12 марта две трети региональных парламентов поддержали поправки к Конституции. Госдума и Совет Федерации утвердили законопроект о поправках к Конституции 11 марта.





20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести всенародное голосование по поправкам 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы.