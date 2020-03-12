Кадыров обвинил Запад в развязывании травли Терешковой

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Валентина Терешкова, которая предложила обнулить президентские сроки, чтобы российский лидер Владимир Путин мог баллотироваться в 2024 году, озвучила «мысли народа». Он добавил, что за нападками на первую женщину-космонавта стоит Запад и его «подручные в России».





Чеченский лидер в своем Telegram-канале напомнил, что Терешкова, которая является «трезвым политиком, сильной личностью и уважаемым в обществе человеком», внесла в Госдуму поправку к Конституции об обнулении президентских сроков действующего главы государства.





«Это вызвало волну нападок на Терешкову со стороны тех, кого мало волнует судьба России», — указал Кадыров.





«Господа за рубежом и их подручные в России надеялись, что через несколько лет Владимир Путин уйдет из политики, РФ превратится в третьесортную страну, которую Запад и США заставят стоять по стойке «смирно». Не вышло!» — отметил руководитель республики.





Президент России Владимир Путин, по его словам, обязательно получит право на участие в следующих президентских выборах, а решать все будут избиратели, подчеркнул Кадыров.





«Убежден, что поддержка будет убедительной. Владимир Владимирович [Путин] спас Россию от развала. Впереди не менее сложные задачи, от грамотного решения которых зависит будущее России», — добавил он.





«Я выражаю решительную поддержку Валентине Владимировне [Терешковой]! Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России!» — резюмировал глава Чечни.





12 марта Терешкова заявила, что критикующие ее поправку к Конституции не любят Россию. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что «атаки, которые идут сейчас на Терешкову, — это атаки на нашу страну». Об этом написала в своем Telegram-канале его советник Анастасия Кашеварова.





10 марта на пленарной сессии Терешкова предложила обнулить президентские сроки для действующего главы государства. Позднее российский лидер Владимир Путин одобрил инициативу Терешковой, однако с оговоркой, что ее требуется поддержать Конституционному суду. На важность поправки Терешковой указал и Володин, отметивший, что изменения в Основном законе не только оправданны, «потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну. Они закладывают перспективу развития страны».





11 марта 2020 года Госдума в третьем, заключительном чтении приняла законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». В соответствии с ним в Конституцию будут внесены изменения. Документ поддержали 383 депутата, 43 парламентария (фракция КПРФ) воздержались, против не проголосовал никто. Спустя несколько часов Совет Федерации принял одобренный Госдумой законопроект о поправках к Конституции РФ. За него проголосовали 160 парламентариев, один был против, трое воздержались.