Земских врачей и учителей на Дальнем Востоке освободят от уплаты НДФЛ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому выплаты (независимо от их размера) сельским врачам и учителям на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут освобождены от НДФЛ. На текущий момент налоговая льгота распространяется только на суммы, не превышающие миллион рублей, законопроект предлагает отменить это ограничение.





«Поправки избавят земских докторов и земских учителей, решивших работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и на труднодоступных территориях, от необходимости уплачивать НДФЛ с части компенсационных выплат, которая превышает один миллион рублей», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.





Ко второму чтению документа, добавил он, планируется зафиксировать, что эта налоговая льгота также коснется выплат, произведенных учителям и врачам в 2020 году. «Для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет подать заявление», — рассказал Володин.





Аналогичный подход, отметил председатель нижней палаты парламента, уже реализован в отношении маткапитала. Володин сообщил, что принятые правительством меры позволили «резко сократить число необходимых документов с 18 до всего одного заявления».





Депутат Светлана Бессараб заявила: выплаты специалистам на Дальнем Востоке выше, чем в других регионах. «Но обложение их налогом на доходы физических лиц свыше одного миллиона рублей несправедливо, поскольку увеличение суммы обусловлено особыми климатическими условиями», — указала она.





Володин также рассказал, что 12 марта Госдума приняла в третьем, заключительном чтении поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов. Например, почти 600 миллиардов рублей за три года будет выделено на расширение программы маткапитала.





«Уже в текущем году малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка (в среднем 5,5 тысячи рублей), в том числе за прошедшие месяцы 2020 года», — рассказал он.





«Со следующего года сумма пособия возрастет до полного прожиточного минимума (в среднем 11 тысяч рублей). На эти цели предусмотрено более 750 миллиардов рублей», — добавил спикер Госдумы.





Володин рассказал, что около 178 миллиардов рублей (на три года) были направлены на поддержку образования. Это сделано для того, чтобы учителя могли получить надбавку в пять тысяч рублей за классное руководство в регионах.





«Кроме того, регионы получат из федерального бюджета дополнительные средства на создание мест в школах. В 2020 году на эти цели будет выделено 19,3 миллиарда рублей, в 2021-м — 44,9 миллиарда и 2022-м — 42,3 миллиарда рублей», — рассказал спикер Госдумы.





«На организацию горячего питания в начальной школе за три года будет выделено 109 миллиардов рублей», — добавил он.





Володин отметил, что ранее Госдума и правительство определили 10 регионов, где наблюдается низкий уровень экономического развития. Это Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.





Этим регионам законопроектом предлагается выделять в 2020-2022 годах по 10 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, Госдума приняла постановление, в котором правительству поручается проработать план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию этих регионов России, чтобы решить проблемы в сфере демографии и высокого уровня оттока населения.





В постановлении депутаты также предложили увеличить финансирование госпрограммы развития сельских территорий до 79,8 миллиарда рублей. Володин подчеркнул, что Госдума вместе с правительством продолжит работу над повышением уровня жизни в регионах и реструктуризацией долгов муниципальных образований.