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Земских врачей и учителей на Дальнем Востоке освободят от уплаты НДФЛ
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Земских врачей и учителей на Дальнем Востоке освободят от уплаты НДФЛ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в третьем чтении были приняты поправки, направленные на поддержку регионов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в третьем чтении были приняты поправки, направленные на поддержку регионов Фото: © Global Look Press / Eugeny Astashenkov
Фото: © Global Look Press / Eugeny Astashenkov

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому выплаты (независимо от их размера) сельским врачам и учителям на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут освобождены от НДФЛ. На текущий момент налоговая льгота распространяется только на суммы, не превышающие миллион рублей, законопроект предлагает отменить это ограничение.


«Поправки избавят земских докторов и земских учителей, решивших работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и на труднодоступных территориях, от необходимости уплачивать НДФЛ с части компенсационных выплат, которая превышает один миллион рублей», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.


Ко второму чтению документа, добавил он, планируется зафиксировать, что эта налоговая льгота также коснется выплат, произведенных учителям и врачам в 2020 году. «Для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет подать заявление»— рассказал Володин.


Аналогичный подход, отметил председатель нижней палаты парламента, уже реализован в отношении маткапитала. Володин сообщил, что принятые правительством меры позволили «резко сократить число необходимых документов с 18 до всего одного заявления».


Депутат Светлана Бессараб заявила: выплаты специалистам на Дальнем Востоке выше, чем в других регионах. «Но обложение их налогом на доходы физических лиц свыше одного миллиона рублей несправедливо, поскольку увеличение суммы обусловлено особыми климатическими условиями» указала она.


Володин также рассказал, что 12 марта Госдума приняла в третьем, заключительном чтении поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов. Например, почти 600 миллиардов рублей за три года будет выделено на расширение программы маткапитала.


«Уже в текущем году малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка (в среднем 5,5 тысячи рублей), в том числе за прошедшие месяцы 2020 года» рассказал он.


«Со следующего года сумма пособия возрастет до полного прожиточного минимума (в среднем 11 тысяч рублей). На эти цели предусмотрено более 750 миллиардов рублей» добавил спикер Госдумы.


Володин рассказал, что около 178 миллиардов рублей (на три года) были направлены на поддержку образования. Это сделано для того, чтобы учителя могли получить надбавку в пять тысяч рублей за классное руководство в регионах.


«Кроме того, регионы получат из федерального бюджета дополнительные средства на создание мест в школах. В 2020 году на эти цели будет выделено 19,3 миллиарда рублей, в 2021-м — 44,9 миллиарда и 2022-м — 42,3 миллиарда рублей», — рассказал спикер Госдумы.


«На организацию горячего питания в начальной школе за три года будет выделено 109 миллиардов рублей» добавил он.


Володин отметил, что ранее Госдума и правительство определили 10 регионов, где наблюдается низкий уровень экономического развития. Это Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.


Этим регионам законопроектом предлагается выделять в 2020-2022 годах по 10 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, Госдума приняла постановление, в котором правительству поручается проработать план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию этих регионов России, чтобы решить проблемы в сфере демографии и высокого уровня оттока населения.


В постановлении депутаты также предложили увеличить финансирование госпрограммы развития сельских территорий до 79,8 миллиарда рублей. Володин подчеркнул, что Госдума вместе с правительством продолжит работу над повышением уровня жизни в регионах и реструктуризацией долгов муниципальных образований.


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