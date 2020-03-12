В Подмосковье вслед за столицей ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Московской области из-за угрозы распространения коронавируса нового типа (COVID-19) ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил системы ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отменены все мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Постановление подписано губернатором области Андреем Воробьевым.





В документе указывается , что с 13 марта в Московской области запрещается проведение любых массовых мероприятий, число участников которых превышает 5 000 человек. Организаторам других мероприятий рекомендуется воздержаться от их проведения.





Согласное тексту постановления, Минздрав Московской области должен контролировать соблюдение режима двухнедельной самоизоляции граждан, которые приехали из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции и Испании. Правительство области также обязало ведомство привести в полную готовность лечебные учреждения и обеспечить их всеми необходимыми препаратами.





Руководство компаний, которые работают в области, должно «незамедлительно» предоставлять врачам информацию о всех контактах людей, у которых выявлен коронавирус нового типа и проводить дезинфекцию помещений. Кроме того, правительство Подмосковье рекомендовало компаниям перевести всех сотрудников на дистанционную работу.





10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице всех массовых мероприятий, число участников которых превышает 5 000 человек. Запрет действует до 10 апреля. По словам Собянина, эти меры связаны с профилактикой распространения коронавируса нового типа.





Из-за режима карантина в столице группа Lindemann 15 марта даст в Москве два концерта вместо одного. Концерты пройдут в 15:00 и 19:00. Запланированный на 14 марта концерт рейв-группы Scooter пройдет как обычно, организаторы решили ограничить количество билетов. Российский исполнитель Элджей в связи с запретом перенес свое выступление на 27 марта.