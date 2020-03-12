Вирусолог оценил риск Путина заболеть коронавирусом в Госдуме

Присутствие отказавшегося от карантина депутата Сергея Катасонова на заседании с Владимиром Путиным в Госдуме вряд ли обернется для президента России риском заразиться. Такое мнение выразил руководитель международного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов. По словам вирусолога, вернувшийся из Франции парламентарий, если не чихал и не дышал близко на другого, вряд ли мог заразить коллег и Путина.
«Шанс достаточно низок. Если зараженный человек не выступал, не кричал, не чихал, не кашлял, не прикрыв рот рукой… Даже в этом случае максимальный разлет был бы 10-15 метров, — рассказал телеканалу «360» Щелканов. — А в случае если он всего этого не делал, а просто дышал — это порядка двух метров. Поэтому вероятность я оцениваю как достаточно низкую».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 12 марта заявил, что депутат Сергей Катасонов несколько дней находился во Франции по своим делам и вернулся оттуда 9 марта. После этого парламентарий пришел на работу в Госдуму 10 марта, где в тот день там обсуждал поправки к Конституции Путин. Катасонов позже пояснил, что сидел на галерке и поэтому вряд ли мог заразить главу государства. Но Жириновский предложил лишить Катасонова депутатского мандата.
В ответ на заявление Жириновского спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что для досрочного прекращения полномочий Катасонова не имеется оснований. При этом Володин поручил отправить на карантин парламентария и всех, кто с ним общался: «Аннулирование пропуска в Госдуму на время карантина. В отношении помощников, с кем он общался, должны быть такие же решения. Во фракции [просьба] с пониманием отнестись, и ряд [в зале пленарного заседания], где он находился, — выше-ниже — на карантин, и коллеги, с кем общался, — на карантин».
4 марта 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что делает Путин, чтобы не заразиться коронавирусом. Такие меры, по его словам, могут применять и обычные граждане России: «Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле, дело идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации».
Вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой 11 марта 2020 года признался, что ему пришлось самоизолироваться и работать из дома из-за того, что он несколько дней в Париже участвовал в работе Бюро ПАСЕ и заседании Постоянного комитета Ассамблеи.
По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявили уже 45 571 случай заражения. Всего носители инфекции обнаружены в 124 странах. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 68,3 тысячи человек. Умерли от нее 4633 человека. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что текущая ситуация с коронавирусом нового типа может быть «охарактеризована как пандемия».