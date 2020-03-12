Вирусолог оценил риск Путина заболеть коронавирусом в Госдуме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 12 марта заявил, что депутат Сергей Катасонов несколько дней находился во Франции по своим делам и вернулся оттуда 9 марта. После этого парламентарий пришел на работу в Госдуму 10 марта, где в тот день там обсуждал поправки к Конституции Путин. Катасонов позже пояснил, что сидел на галерке и поэтому вряд ли мог заразить главу государства. Но Жириновский предложил лишить Катасонова депутатского мандата.





В ответ на заявление Жириновского спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что для досрочного прекращения полномочий Катасонова не имеется оснований. При этом Володин поручил отправить на карантин парламентария и всех, кто с ним общался: «Аннулирование пропуска в Госдуму на время карантина. В отношении помощников, с кем он общался, должны быть такие же решения. Во фракции [просьба] с пониманием отнестись, и ряд [в зале пленарного заседания], где он находился, — выше-ниже — на карантин, и коллеги, с кем общался, — на карантин».





4 марта 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что делает Путин, чтобы не заразиться коронавирусом. Такие меры, по его словам, могут применять и обычные граждане России: «Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле, дело идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации».