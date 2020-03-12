Отправленный на карантин депутат Катасонов заявил, что здоров

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов, ранее отправленный на карантин из-за поездки во Францию, заявил журналистам, что прошел обследование и врачи не выявили у него коронавирус нового типа. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск Катасонова, потому что депутат не прошел карантин после поездки во Францию.





«Я согласен с тем, что на это было обращение внимание, я считаю, что это правильно. С решением Госдумы я согласен, что надо находиться дома. Несмотря на то что никаких признаков [заражения] у меня врачи не нашли, буду работать удаленно», — цитирует РИА Новости Катасонова. Депутат отметил, что на карантин отправлен его помощник.





Минздрав ОАЭ 12 марта зафиксировал 11 новых случаев заражения COVID-19. Одним из заболевших оказался россиянин. Ранее на территории государства коронавирус был обнаружен у трех граждан России.





В ведомстве отметили, что заболевание также было выявлено у выходца из Черногории, канадца, жителя Германии, пакистанца, гражданина ОАЭ, британца, а также двух граждан Италии и двух филиппинцев. Общее число зараженных в стране составляет 85 человек.





Ранее Володин поручил аннулировать пропуск Катасонова, который вернулся из Франции и не прошел карантин для профилактики коронавируса. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал досрочно прекратить полномочия Катасонова за то, что он подверг коллег угрозе заражения.





Жириновский рассказал, что Катасонов несколько дней был во Франции не по работе и вернулся оттуда 9 марта. По словам лидера ЛДПР, на заседаниях фракции он предупреждал депутатов, чтобы они отказались от поездок за рубеж.





По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 12 марта в стране зарегистрировано 80 796 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 18 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 126 367 человек.





По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлен 45 571 случай заражения. Всего носители инфекции обнаружены в 124 странах. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 68,3 тысячи человек. Умерли от нее 4633 человека.