Новости
Новости
St
В Совфеде разъяснили, что можно считать фейками о поправках к Конституции
Новости

В Совфеде разъяснили, что можно считать фейками о поправках к Конституции

Сенаторы расскажут гражданам, как искажается информация об изменениях в Основном законе

Сенаторы расскажут гражданам, как искажается информация об изменениях в Основном законе Фото: © GLOBAL LOOK press / Konstantin Kokoshkin
Фото: © GLOBAL LOOK press / Konstantin Kokoshkin

Председатель комиссии Совета Федерации по защите суверенитета сенатор Андрей Климов рассказал, что парламентарии будут бороться против распространения лживых новостей о поправках к Конституции. Он привел пример фейковой новости — репортаж русскоязычной редакции Euronews, в котором говорилось, что московские власти якобы руководствовались политическими мотивами, запретив проводить в столице любые массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. По словам Климова, сенаторы будут выявлять случаи иностранного вмешательства во внутрироссийскую дискуссию о поправках к Основному закону.


«Принцип [выявления домыслов в СМИ] очень простой: есть текст [законопроекта], в нем все четко написано, а есть те, кто этот текст избирательно цитирует или просто придумывают, чего там нет, — рассказал Daily Storm Климов. — Нам навязывают дискуссию по темам, которые далеко невыгодны нашей стране или распространяют информацию, не соответствующую действительности, с использованием органов пропаганды зарубежных стран».


Климов напомнил, как в «новости» Euronews о предлагаемой поправке об обнулении сроков президента России говорилось о «массовых одиночных пикетах», организованных в Москве и других городах. Особое раздражение Климова вызвал тезис Euronews, что столичные власти якобы нарочно запретили проводить митинг против поправок к Конституции и для этого ввели карантинный режим, ограничивающий максимальную численность любого массового мероприятия в Москве пятью тысячами участников.


«Тут нам надо людям разъяснять, что это в огороде бузина, а в Киеве дядька», — добавил Климов, процитировав украинскую пословицу.


Ранее сенатор Олег Мельниченко, также входящий во временную комиссию по защите суверенитета, заявил, что в некоторых СМИ идет травля депутата Госдумы Валентины Терешковой за ее предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина. Он заявил «Коммерсанту», что это говорит о «жестком, оголтелом информационном противодействии» и «скоординированной информационной пропаганде» против изменений Основного закона в России, укрепления суверенности стран и «сложившихся демократических институтов».


Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Валентина Терешкова, которая предложила обнулить президентские сроки, озвучила «мысли народа». Он добавил, что за нападками на первую женщину-космонавта стоит Запад и его «подручные в России».


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

#совет федерации #фейк #суверенитет #климов #конституция
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии