В Совфеде разъяснили, что можно считать фейками о поправках к Конституции

Председатель комиссии Совета Федерации по защите суверенитета сенатор Андрей Климов рассказал, что парламентарии будут бороться против распространения лживых новостей о поправках к Конституции. Он привел пример фейковой новости — репортаж русскоязычной редакции Euronews, в котором говорилось, что московские власти якобы руководствовались политическими мотивами, запретив проводить в столице любые массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. По словам Климова, сенаторы будут выявлять случаи иностранного вмешательства во внутрироссийскую дискуссию о поправках к Основному закону.





«Принцип [выявления домыслов в СМИ] очень простой: есть текст [законопроекта], в нем все четко написано, а есть те, кто этот текст избирательно цитирует или просто придумывают, чего там нет, — рассказал Daily Storm Климов. — Нам навязывают дискуссию по темам, которые далеко невыгодны нашей стране или распространяют информацию, не соответствующую действительности, с использованием органов пропаганды зарубежных стран».





Климов напомнил, как в «новости» Euronews о предлагаемой поправке об обнулении сроков президента России говорилось о «массовых одиночных пикетах», организованных в Москве и других городах. Особое раздражение Климова вызвал тезис Euronews, что столичные власти якобы нарочно запретили проводить митинг против поправок к Конституции и для этого ввели карантинный режим, ограничивающий максимальную численность любого массового мероприятия в Москве пятью тысячами участников.





«Тут нам надо людям разъяснять, что это в огороде бузина, а в Киеве дядька», — добавил Климов, процитировав украинскую пословицу.





Ранее сенатор Олег Мельниченко, также входящий во временную комиссию по защите суверенитета, заявил, что в некоторых СМИ идет травля депутата Госдумы Валентины Терешковой за ее предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина. Он заявил «Коммерсанту», что это говорит о «жестком, оголтелом информационном противодействии» и «скоординированной информационной пропаганде» против изменений Основного закона в России, укрепления суверенности стран и «сложившихся демократических институтов».





Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Валентина Терешкова, которая предложила обнулить президентские сроки, озвучила «мысли народа». Он добавил, что за нападками на первую женщину-космонавта стоит Запад и его «подручные в России».