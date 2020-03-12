В Мосгорздраве назвали причину смерти мужчины, приехавшего из Италии

В Департаменте здравоохранения Москвы (Мосгорздраве) заявили, что вернувшийся из Италии 75-летний мужчина, который умер в Коммунарке, не болел коронавирусом. Причина смерти — кровоизлияние в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний.





«Смерть пациента никак не связана с коронавирусной инфекцией. Подчеркиваем, что были выполнены лабораторные исследования на коронавирус, результаты отрицательные», — сообщается на сайте Мосгорздрава.





В ведомстве отметили, что 75-летний мужчина поступил в больницу в «крайне тяжелом состоянии».





«Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи и были продолжены в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациент скончался спустя 40 минут после поступления в больницу», — указали в пресс-службе столичного департамента.





«Результаты... вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита. В легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений», — подчеркнули в ведомстве.





Ранее в СМИ появилось сообщение, что в медцентре в Коммунарке, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус нового типа, умер 75-летний мужчина, который в феврале приехал из Италии. Отмечалось, что, несмотря на плохое самочувствие, он продолжал ходить на работу до 10 марта. Позже он был госпитализирован и умер в больнице.





Представитель медцентра Игорь Тюрин заявил, что причиной смерти мужчины не является коронавирус. «Там совершенно другой диагноз... Там не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения не имеет к инфекционному заболеванию вообще», — цитирует Тюрина ТАСС.





10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице всех массовых мероприятий, число участников которых превышает пять тысяч человек. Запрет действует до 10 апреля. По словам Собянина, эти меры связаны с профилактикой распространения коронавируса нового типа.





12 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил системы ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отменены все мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Эти меры также связаны с профилактикой распространения COVID-19.





По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 12 марта в стране зарегистрировано 80 796 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 18 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 126 367 человек.





По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлен 45 571 случай заражения. Всего носители инфекции обнаружены в 124 странах. Число выздоровевших от коронавируса во всем мире, по данным SCMP, превысило 68,3 тысячи человек. Умерли от этой болезни 4633 человека.