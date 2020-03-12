Мосгордума после шестичасового обсуждения поддержала изменение Основного закона

После шестичасового обсуждения Мосгордума поддержала внесение поправок к Конституции России. За проголосовали 26 депутатов. Коммунисты и члены фракция «Яблоко» голосовали против или воздержались.





«Историческими для нашей страны являются поправки, направленные на развитие парламентаризма в России. Президент «делится» своими полномочиями с Государственной думой и Советом Федерации, что говорит об усилении роли парламента в стране», — заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, закрывая внеочередное заседание.





Против проголосовали 11 депутатов, трое парламентариев воздержались. Депутат от фракции КПРФ Павел Тарасов покинул заседание МГД и в голосовании участия не принимал.





12 марта две трети региональных парламентов поддержали поправки к Конституции. Госдума и Совет Федерации утвердили законопроект о поправках к Конституции 11 марта.





20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила президенту России провести всенародное голосование по внесению изменений в Основной закон 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы.