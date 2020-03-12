Коммунист Тарасов отказался мерить температуру в МГД и устроил демарш на голосовании по Конституции

Депутат Мосгордумы Павел Тарасов на входе в Мосгордуму отказался пройти проверку на наличие коронавируса, но все равно попал на заседание столичного парламента. Позднее он решил покинуть мероприятие, в беседе с Daily Storm отметив, что решился на демарш в знак протеста против обсуждения депутатами поправок к Конституции.





По мнению Тарасова, внесение изменений в Основной закон страны является недемократичным и неправильным процессом. Поправки, как считает депутат, приведут к «полному подчинению судебной системы президенту», а также произойдет «окончательная ликвидация разделения власти, которое хотя бы номинально присутствовало».





«Отстаивать действующую Конституцию, принятую под выстрелами танковых орудий в 93-м году на таком же незаконном, так называемом всенародном голосовании, без референдума, категорически недопустимо. Приемлемого варианта обсуждения поправок и изъятия этих антиконституционных вещей в рамках обсуждения в Мосгордуме не имелось. Плюс партийная позиция — воздерживаться, — сказал Тарасов. — Считаю, в данных условиях было наиболее уместным сценарием не участвовать в голосовании в Мосгордуме. В перспективе должна идти какая-то кампания по бойкоту этой вакханалии. Да, я это [демарш] совершил в знак протеста!»





Депутат подтвердил в своем Facebook, что у него действительно пытались мерить температуру на входе в Мосгордуму. По словам Тарасова, он воспользовался своим правом отказаться от этой процедуры.





«И вчера, и сегодня отказался, сегодня получил удивленно-возмущенный вопрос «Почему?». Да потому, что имею право, медицинское вмешательство у нас исключительно добровольное и делать показательное шоу с примерно нулевой результативностью — не самое разумное занятие», — написал Тарасов.