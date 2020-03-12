Коммунист Тарасов отказался мерить температуру в МГД и устроил демарш на голосовании по Конституции

Депутат Мосгордумы Павел Тарасов на входе в Мосгордуму отказался пройти проверку на наличие коронавируса, но все равно попал на заседание столичного парламента. Позднее он решил покинуть мероприятие, в беседе с Daily Storm отметив, что решился на демарш в знак протеста против обсуждения депутатами поправок к Конституции.
По мнению Тарасова, внесение изменений в Основной закон страны является недемократичным и неправильным процессом. Поправки, как считает депутат, приведут к «полному подчинению судебной системы президенту», а также произойдет «окончательная ликвидация разделения власти, которое хотя бы номинально присутствовало».
«Отстаивать действующую Конституцию, принятую под выстрелами танковых орудий в 93-м году на таком же незаконном, так называемом всенародном голосовании, без референдума, категорически недопустимо. Приемлемого варианта обсуждения поправок и изъятия этих антиконституционных вещей в рамках обсуждения в Мосгордуме не имелось. Плюс партийная позиция — воздерживаться, — сказал Тарасов. — Считаю, в данных условиях было наиболее уместным сценарием не участвовать в голосовании в Мосгордуме. В перспективе должна идти какая-то кампания по бойкоту этой вакханалии. Да, я это [демарш] совершил в знак протеста!»
Депутат подтвердил в своем Facebook, что у него действительно пытались мерить температуру на входе в Мосгордуму. По словам Тарасова, он воспользовался своим правом отказаться от этой процедуры.
«И вчера, и сегодня отказался, сегодня получил удивленно-возмущенный вопрос «Почему?». Да потому, что имею право, медицинское вмешательство у нас исключительно добровольное и делать показательное шоу с примерно нулевой результативностью — не самое разумное занятие», — написал Тарасов.
12 марта в Госдуме случился скандал, в эпицентре которого оказался депутат Сергей Катасонов, вернувшийся недавно из Франции. Парламентарий после приезда из-за границы не прошел карантин для профилактики коронавируса, но присутствовал на думском заседании 10 марта, в котором участвовал президент России Владимир Путин. Катасонов позже пояснил, что сидел на галерке и поэтому вряд ли мог заразить Путина. Однако лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить Катасонова депутатского мандата. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что на это нет оснований, но поручил отправить на карантин парламентария и всех, кто с ним общался.
Сам Сергей Катасонов 12 марта рассказал журналистам, что прошел обследование и врачи не выявили у него коронавирус нового типа: «Я согласен с тем, что на это было обращено внимание, я считаю, что это правильно. С решением Госдумы я согласен, что надо находиться дома. Несмотря на то что никаких признаков [заражения] у меня врачи не нашли, буду работать удаленно». Депутат отметил, что на карантин отправлен его помощник.
Мосгордума после шестичасового обсуждения поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. За проголосовали 26 депутатов. Коммунисты и фракция «Яблоко» проголосовали против или воздержались. Депутат от фракции КПРФ Тарасов не голосовал. В этот же день две трети региональных парламентов поддержали поправки к Конституции. Госдума и Совет Федерации утвердили законопроект о поправках в Основной закон 11 марта.
20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что 22 апреля в РФ будет оплачиваемым выходным.