Кац: Абсурдные поправки депутата Бесединой к Конституции — это коллективный труд

Сооснователь фонда «Городские проекты», политик Максим Кац в беседе с Daily Storm заявил, что созданием абсурдных поправок к Конституции, с которыми 12 марта в Мосгордуме выступила независимый депутат Дарья Беседина, занималась группа людей. Сам он их не писал, но был в курсе того, как это происходило.
«Я это не писал. Скажем так, я [был] в курсе этой темы. Это была большая коллективная работа людей, которые приходили и придумывали эти поправки, чтобы добавить ситуации максимальной абсурдности. Мне кажется, все получилось», — сообщил Кац.
12 марта в Мосгордуме обсуждались поправки к Конституции. Во время заседания Беседина предложила свои варианты поправок в Основной закон (всего 50 тезисов), намеренно абсурдных, чтобы показать, как она написала в Twitter, «полнейший сюр» происходящего.
Тезисы частично основаны на шутках из соцсетей, некоторые представляют собой просто абсурдные предложения. Бесединой на заседании сначала отказались дать слово, а затем отклонили ее документ.
Ранее 12 марта депутат от КПРФ Павел Тарасов на входе в Мосгордуму отказался пройти проверку на наличие коронавируса, но все равно попал на заседание столичного парламента. Позднее он решил покинуть мероприятие, в беседе с Daily Storm отметив, что решился на демарш в знак протеста против обсуждения депутатами поправок к Конституции.
По мнению Тарасова, внесение изменений в Основной закон страны является недемократичным и неправильным процессом. Поправки, как считает депутат, приведут к «полному подчинению судебной системы президенту», а также произойдет «окончательная ликвидация разделения власти, которое хотя бы номинально присутствовало».
Мосгордума после шестичасового обсуждения поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. За проголосовали 26 депутатов. Коммунисты и фракция «Яблоко» проголосовали против или воздержались. Депутат от фракции КПРФ Тарасов не голосовал. В этот же день две трети региональных парламентов поддержали поправки к Конституции. Госдума и Совет Федерации утвердили законопроект о поправках в Основной закон 11 марта.
20 января Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Депутаты на пленарном заседании 23 января одобрили проект в первом чтении. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что 22 апреля в РФ будет оплачиваемым выходным.