Кац: Абсурдные поправки депутата Бесединой к Конституции — это коллективный труд

Сооснователь фонда «Городские проекты», политик Максим Кац в беседе с Daily Storm заявил, что созданием абсурдных поправок к Конституции, с которыми 12 марта в Мосгордуме выступила независимый депутат Дарья Беседина, занималась группа людей. Сам он их не писал, но был в курсе того, как это происходило.





«Я это не писал. Скажем так, я [был] в курсе этой темы. Это была большая коллективная работа людей, которые приходили и придумывали эти поправки, чтобы добавить ситуации максимальной абсурдности. Мне кажется, все получилось», — сообщил Кац.





12 марта в Мосгордуме обсуждались поправки к Конституции. Во время заседания Беседина предложила свои варианты поправок в Основной закон (всего 50 тезисов), намеренно абсурдных, чтобы показать, как она написала в Twitter, «полнейший сюр» происходящего.





Тезисы частично основаны на шутках из соцсетей, некоторые представляют собой просто абсурдные предложения. Бесединой на заседании сначала отказались дать слово, а затем отклонили ее документ.